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Моуриньо может возглавить «Эвертон»

вчера, 20:32

Сегодня, 9 января, «Эвертон» официально объявил об отставке Шона Дайча с должности главного тренера клуба.

Как сообщается, «ириски» рассматривают вариант с назначением наставника «Фенербахче» Жозе Моуриньо.

Португальский специалист уже работал в АПЛ с «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом».

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:23, ред.
Жаркие споры разгорелись в нешуточный пионерский костёр...)
Мы можем "любить" или"не..." Жозе, но то, что он гений футбола это однозначно...
Его главный недостаток - его португальская прямота и умение прогибаться только под ветром...
Корсар!
Рано его списывать на берег, рано!
Меткое слово сейчас в дефиците...)
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:00
А разве "Особенный" , так уж не равнодушен к сладкому...)
lobsterdam
lobsterdam ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 22:10
Вы полагаете, что среди руководства Эвертона не хватает компетентных специалистов и им следует обратиться за помощью на портал Соккер?Они не ошибутся, здесь есть такие и немало их, например, один в звании унтер-офицера, но с гонором фельдмаршала, поучает всех направо и налево! Но, к сожалению, к его советам никто не прислушивается. Что касается ЖМ, то не могу согласиться, его опыт неоценим, он выигрывал все трофеи в АПЛ и не только, это общеизвестно. В Эвертоне кризис и поэтому они в поиске толкового менеджера, но таковых в настоящее время кот наплакал. Возможно, что ЖМ именно тот тренер, кто сможет вытащить Эвертон из болота, а возможно и нет! А волк на аватарке симпатишный!
BENFICA
BENFICA
вчера в 22:01
Мойес главный кандидат на должность тренера ирисок!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:46
Пусть попробует подтянуть Эвертон !
Scorp689
Scorp689
вчера в 21:26
Фарт у этого тренера на излёте... А возглавить он может кого угодно...
SHEARER
SHEARER ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 21:21
И Феллаини уже давно нет в Эвертоне, чтобы навешивать!
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:06
Зачем это нужно Эвертону?
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:06, ред.
Дык Ирискам тогда придётся Фенербахче заплатить за Моура
Валерыч
Валерыч
вчера в 20:59
Какие же всё-таки наивные эти "ириски". Если они видят Моуриньо в роли своего Спасителя, то они очень сильно рискуют. Они не понимают, что время этого великого тренера давно уже закончилось, идеи его давно устарели и уже не работают в условиях современных футбольных реалий, и сам он всё больше и больше деградирует и опускается на дно. Моуриньо конечно может возглавить Эвертон и с большой вероятностью может отправить этот клуб в Чемпионшип.
shlomo2
shlomo2
вчера в 20:56
А нужно ли этот геморрой Мауру.... он конечно бесшабашный, но не до такой степени.
Blackburn Rovers
Blackburn Rovers ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:48
Единственный и не повторимый Валера.
Futurista
Futurista ответ Blackburn Rovers (раскрыть)
вчера в 20:46
Нет...так только Карпин может...
Blackburn Rovers
Blackburn Rovers ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:43
А то и сразу две команды возглавлять. 🤣
Futurista
Futurista
вчера в 20:40
Моуриньо может возглавить в принципе любую команду...
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
вчера в 20:37
"Особенному" Фенер бы не упустить ... не идет там игра, а "ириски" более кризисные, да и АПЛ явно посильнее будет турецкой Суперлиги.
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