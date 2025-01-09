Моуриньо может возглавить «Эвертон»

Сегодня, 9 января, «Эвертон» официально объявил об отставке Шона Дайча с должности главного тренера клуба.
Как сообщается, «ириски» рассматривают вариант с назначением наставника «Фенербахче» Жозе Моуриньо.
Португальский специалист уже работал в АПЛ с «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом».
Мы можем "любить" или"не..." Жозе, но то, что он гений футбола это однозначно...
Его главный недостаток - его португальская прямота и умение прогибаться только под ветром...
Корсар!
Рано его списывать на берег, рано!
Меткое слово сейчас в дефиците...)
Мы можем "любить" или"не..." Жозе, но то, что он гений футбола это однозначно...
Его главный недостаток - его португальская прямота и умение прогибаться только под ветром...
Корсар!
Рано его списывать на берег, рано!
Меткое слово сейчас в дефиците...)