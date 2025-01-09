Зидан готов снова сделать сборную Франции великой. Но пока команда в плену у Дешама

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09 января 2025, 08:59

Дидье больше нечего дать коллективу.

Официально объявлено об уходе Дешама из сборной Франции после ЧМ -2026. Но в Лиге наций, где французы сыграют против хорватов в четвертьфинальных матчах в марте, командой будет управлять Дешам. Также проведет отбор на кубок мира в Северной Америке. Потом ждут Зидана. И правильно говорят во Франции, что Зинедин пересидел без работы. Отказывался от клубов и сборных ради «трехцветных». Заржавел, как и сама команда предсказуемого Дешама. И пора понять, что именно важно изменить вице-чемпионам мира с новым тренером в ближайшем будущем.

Убрать конфликты с лидерами

Дешам за много лет у руля перессорился с массой футболистов. Знаменитый конфликт с Бензема стоил футбольной Франции победы над Аргентиной в финале. Дидье так часто унижал Карима, то алжирский француз отказался приехать на финальные поединки мундиаля в Катаре, хотя оправился от травмы и был в заявке сборной на турнир. На Евро-2024 тренер ссорился с Жиру. Совсем недавно у Дешама возникли конфликты с капитанами. Гризманну приказали завершить карьеру в сборной Франции, Мбаппе не вызывали на матчи. Зидан должен перезапустить отношения между тренером и коллективом. Пока у Дешама напряженная обстановка. Но поскольку французским футболом руководят беззубые люди, то Дидье не уволили после вылета на Евро-2024, хотя стоило так поступить. Франция сыграла предсказуемо, без искры и без прогресса по сравнению со славным прошлым. Колоссальная по потенциалу команда стагнирует.

Убить слепую рациональность

Когда Францию заставляют сыграть нетривиально, то им сразу тяжело. Не включились в парижском финале против Португалии, отдали Роналду кубок Европы. Вылетали от Швейцарии и Испании на следующих континентальных первенствах. На чемпионатах мира дважды были в финалах, но Дешам работал ещё на ЧМ -2014, где немцы выбили Бензема, ведь Карима не поддерживали напарники, скованные Дидье. Слепую рациональность вынужденно выключили против Аргентины в финале. Тогда тренер провалил подготовку и чисто проиграл дебют Скалони и Месси. Зато действовал Мбаппе, который толкнул речь в перерыве, создал камбэк и дотащил Францию до серии пенальти. Зидану важно сделать их более увлекательной командой, а не сухарями со старческим рациональным подходом, невзирая на количество молодых ребят в основе и желание футболистов играть красивее. Нынешняя Франция унижает футбол.

Упорядочить действия хавбеков

На победных турнирах у Франции всегда был баланс в середине поля. В центре выступали великие чемпионы. На домашнем Евро-1984, во время первой победы Франции на крупном турнире, у Идальго были Фернандес, Тигана, Жиресс и Платини ближе к атаке. На ЧМ -1998, который тоже завершили в Париже, великих бразильцев обыграл Зидан при поддержке Дешама в опорной зоне, Пети и Карамбе. Виейра вышел на замену. На Евро-2000 в финал забрались с Патриком в основе. Помогал Зидану, Джоркаеффу и Дешаму. Спустя годы в финале против Хорватии на чемпионате мира Погба, Канте и Матюиди здорово помогли Гризманну и Мбаппе. Сейчас в Лиге наций основную связку опорников Тчуамени и Канте поддерживали разные хавбеки. Не знаем, в какой форме будет ветеран Нголо на ЧМ -2026, ему 33 года и выступает в Саудовской Аравии. Зидану надо искать подход к Заиру-Эмери из ПСЖ и развить таланты Камавинги.

Убедительно осовременить игру

Франция настолько мощная, что на подготовительном этапе побеждает даже Дешам. Но у тренера за много лет один тактический успех – роль свободного художника Гризманна на ЧМ -2022. Дальше Антуана разгадал штаб Аргентины в финале, фишка не работала. Гризманн покинул сборную по решению Дешама. Нового плеймейкера нет. Тео Эрнандес в «Милане» играет в лучших матчах интереснее, чем за сборную Франции. Кунде справа может многое, но Жюлю нужен более искусный тренер, чем Дидье. Также Зидану, если именно он дождется приглашения в сборную Франции после ЧМ -2026, важно наиграть напарника для Салиба в центре обороны. Меньяну возраст позволяет быть основным при Зинедине. Но «трехцветным» не хватает хулигана на поле. Не важна позиция, нужен живой игрок вроде Шерки из «Лиона», только с суперсилами Зидана в расцвете сил. Усилий постаревшего Мбаппе может не хватить.

Успокоить лидерскими качествами

Дешам напоминает Саутгейта. Явно не худший тренер. С большим количеством побед. С колоссальным опытом, давно в сборной Франции. И одновременно от наставника веет слепой высокомерностью, которая мешает Франции брать трофеи и ещё чаще играть в финалах. Они не слабее Португалии, Италии или Испании, но на трёх разных Евро они стали первыми вместо Дидье. Дешам может быть диктатором, но не стал любимым лидером коллектива. Зидану важно подтвердить магию. В «Реале» чаще всего с мотивацией проблем не было. Игровые недочеты налицо, но отыгрывались и ломали сложнейших соперников. Зинедин в другом статусе, чем Дешам. Ему будет проще убедить футболистов идти на собой. Также не стоит излишне доверять всем игрокам. В жизни Погба, Бензема или Мбаппе были эпизоды, которыми нельзя гордиться.