Зидан – главный кандидат на замену Дидье Дешаму в сборной Франции

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сегодня, 13:56

Главный тренер сборной Франции покинет «трёхцветных» после чемпионата мира 2026 года, который пройдёт в Северной Америке.

Основным кандидатом на замену Дешаму является бывший наставник мадридского «Реала» .

Напомним, Зинедин Зидан на клубном уровне работал только с «Реалом», он возглавлял команду с 2016 по 2018 и с 2019 по 2021 год.

мог бы попытаться занять эту должность после того, как привел олимпийскую сборную Франции к серебряной медали на Олимпийских играх в Париже.

Однако издание сообщает, что президент федерации Филипп Диалло надеялся, что Анри продолжит работать с молодежной сборной Франции до Евро-2025, но Тьерри подал в отставку.