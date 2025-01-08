Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухи

Зидан – главный кандидат на замену Дидье Дешаму в сборной Франции

сегодня, 13:56

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам покинет «трёхцветных» после чемпионата мира 2026 года, который пройдёт в Северной Америке.

Основным кандидатом на замену Дешаму является бывший наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан.

Напомним, Зинедин Зидан на клубном уровне работал только с «Реалом», он возглавлял команду с 2016 по 2018 и с 2019 по 2021 год.

Тьерри Анри мог бы попытаться занять эту должность после того, как привел олимпийскую сборную Франции к серебряной медали на Олимпийских играх в Париже.

Однако издание сообщает, что президент федерации Филипп Диалло надеялся, что Анри продолжит работать с молодежной сборной Франции до Евро-2025, но Тьерри подал в отставку.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Дешам объявил об уходе из сборной Франции после ЧМ-2026
Сегодня, 10:42
Лопетеги может покинуть «Вест Хэм» в ближайшее время
06 января
Слухи«Тоттенхэм» полностью доверяет Постекоглу и не будет его увольнять
06 января
СлухиБывший игрок «Милана» и «Барселоны» возглавит сборную Индонезии
06 января
«Реал» может уволить Анчелотти летом в случае отсутствия крупных трофеев
05 января
СлухиСтало известно, почему «Ливерпуль» отказался от назначения Аморима
03 января
Сортировать
Все комментарии
586sfynpfkz9
586sfynpfkz9
сегодня в 17:22
Зидан тренер звучит как анекдот...
Nety
Nety
сегодня в 17:19
Если с Францией возьмёт ЧМ то можно сказать что прошёл эту игру)
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ Футболист с 1 подъезда (раскрыть)
сегодня в 16:42
Наверное, Ваше мнение тоже имеет право на жизнь, ибо любой человек имеет право устать и жить в своё удовольствие если денег достаточно. Но, лично мне, непонятно - как человек, положив полжизни на возведение себя в культ, обладая такой лидерской харизмой, может, не то чтобы положить на всё болт, но высказывать на всё "фи", причем истеричное такое, мол, если я и буду где работать, то вот там то, иначе - отстаньте от меня! Звучит противоречиво, особенно, учитывая личность Зидана, как футбольного мужика! Ну, круче, разве что Кантона, согласитесь. Потому и такие предъявы. И о пенсии он публично не заявлял, чтобы возвратиться а-ля Хайнкесс. Тупо стал слабаком на старости лет
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 16:31, ред.
Какой нафиг Зидан ? До ухода ДД ещё 1,5 года!
Соккер в полном (!!) составе (юзеры + авторы блогов) списали Италию со счетов летом вслед за Евро..., зато после матча с французами в ЛН вновь заговорили о чуде - лысом волшебнике Спаллетти, который катком прошёлся по трехцветным...

P.S. Кто чё может знать, что случится ч/з 18 месяцев ?! Тут по теперешней жизни и завтра то не знаешь, что произойдёт!
Capral
Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 16:24
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️
Футболист с 1 подъезда
Футболист с 1 подъезда ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
сегодня в 16:22
Ну это ж его желание работать там, где хочет. Маячит он потому, что для Франции с ее традициями футбольными и мощными спортивными СМИ, он легенда. Конечно, как игрок и как тренер он достиг много. Имеет право выбирать. Может позволить себе ждать, денег много, бизнес есть, полагаю. Покровительство есть. Живёт как хочет.
Ну а придет, поработать - будет видно. Может, порушит всё, может, наоборот, новое привнесет и все будет думать , а что такого он делает.
Словом, работает и живёт в удовольствие.
STVA 1
STVA 1 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 16:15
Приветствую! Да это я так объявил что место ему держу!
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ Футболист с 1 подъезда (раскрыть)
сегодня в 16:07
Болельщики разные и комментаторы тоже имеют право на своё мнение и на право его высказывать, и, если ты публичная персона, то должен(-на) быть готовым к критике в свой адрес, ибо иначе не высовывайся, хотя, он собственно это и делает. Теперь к сути: какого дьявола он, после последнего появления в Реале, сидит на простое? Да, сам заявил, что либо опять в Реал либо в сборную Франции. Но, стоп, ты - высококвалифицированный специалист как игрок и тренерская лицензия есть тоже. Первым быть уже не можешь, ибо возраст, о втором уже заявил о себе, а теперь в простое, почему не бросаешь себе новый вызов? Думаешь что уже что-то смог и на этом пока достаточно? Никто не заставляет идти в малообеспеченные клубы, спрос со стороны грандов тоже есть, так почему ты не работаешь? Ждешь особого приглашения в Реал или сб Фр, так как знаешь, что они не опустятся на самое дно в случае твоего провала?
У меня только такое объяснение этому делу - тупо ссыт!
Либо скажи что всё, и только детешек будешь тренировать, да и то, своих, и уходи нафиг с инфополя, либо или на тв, л-ля Каррагер-Невилл, либо заткнись уже.
И не надо сюда приплетать случай условного Клоппа, который отдыхает т.к. действительно перегорел на работе - не наработался еще, чтобы перегорать!
А, вот, яиц лишних - еще никто не отменял, пора бы отстричь в самом деле
протон
протон
сегодня в 16:02
Давно пора Зидану возглавить сборную Франции.
Agamaga_05
Agamaga_05
сегодня в 15:49
Из привычных и сытых мест Зидан не уйдёт.
К своим лысым коллегам в АПЛ не хочет. Боится обделаться? Скорее всего да.
Capral
Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 15:30
Добрый день!!!
Дешам уйдет только после 2026г., то-есть не завтра. А это значит, что еще многое чего поменяться может, и я уверен, еще неоднократно будут появляться новые кандидатуры... На мой взгляд- преждевременно делать выводы и готовить Зидана на эту должность.
Футболист с 1 подъезда
Футболист с 1 подъезда ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
сегодня в 15:14
Мнение имеет право на жизнь.
Однако, если ты набрался величия и выиграл с Реалом, наверно, всё. Что ещё тренировать? Это только от безделия можно пойти и попробовать себя, ну, например, в Монако, в Эвертон, не знаю... Тренер-дауншифтер, получается. Не всем этого хочется.
Почему б не попробовать себя в сборной, с другой стороны?!
Или, вот же, пример Гвардиолы
Великолепным тренером считается. Но чего-то добился в МС только. Имеет свой подход к людям и тренировкам, свою философию игры.
И то с какими вливаниями шейхов чего-то смог наконец-т. Имею в виду ЛЧ.. А сейчас буксует. Ему что, тоже оставить всё и сказать - не моё и пойти тренировать Ипсвич? Леванте? Лечче?
Я к тому, что каждый делает то, что считает нужным и правильным для себя. И уж точно не о том, что думают болельщики разные и комментаторы.
Realistroni
Realistroni ответ ᅠᅠ (раскрыть)
сегодня в 15:00
Окончательно развенчается тренерский талант? Так он еще не развенчался.
ssspartak
ssspartak
сегодня в 14:32
Кандидатура Зидана в сборную напрашивалась еще пару лет назад. Теперь это 100% следующий тренер французов
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ shur (раскрыть)
сегодня в 14:32
"Мон _ ами" - мой друг, в переводе с французского
AKH
AKH
сегодня в 14:24
Да, да человечки.. Зизу ссыкун, а вы все такие храбрые. Доблестные да удалые. Все такие успешные по жизни. Зидану и не снилось. Где ж ему несчастному с вами тягаться. Обречен несчатный. Жестоко обречен.. Что же будет со сборной Франции? Аж страшно..
shlomo
shlomo ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 14:22
Добра Варвар! ..... Будет смешно, если Зидан в конце этого сезона возглавит какой либо клуб....:)))
shlomo
shlomo
сегодня в 14:20
Вспомнился эпизод из "Служебного романа", когда активистка Шура в очереди за арбузами громко говорила: "Я стояла!"......

Зидан конечно "вор авторитетный" (с), но 5 лет без практики тоже такое себе.... Ну а кроме шуток, то мне не совсем понятно сборная .... Дешама уверенно выиграла чемпионат мира, какие предпосылки для отставки Дешама? .... единственное что, это амбиции Дешама могут быть причиной..... и я не думаю что работа со сборной это предел его мечтаний..... Он скорее всего сам уже думал об уходе из сборной и на клубном уровне хочет себя попробовать. В клубе ведь на порядок больше зарплата у тренера, чем со сборной. Речь ясно дело про топ-клубы. Ну тренеру чемпиону мира только в топ-клуб и дорога.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 14:17
Сомневаюсь, что Зидан это подтвердит...
shur
shur
сегодня в 14:09
...в офисе Зидана раздался звонок :" Бонжур мо на ми, это Я - Антуан, на связи....!!!".....
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 14:08
Самая дорогая сборная в мире. Там много ума не надо, только нормальную атмосферу создать в команде, а так они и сами справятся) думаю после Дешама хуже точно не будет))
STVA 1
STVA 1
сегодня в 14:07
Неужели Зизу дождался!!!))) Получится или нет это вопрос!
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 14:04
А Зидан больше никуда тренировать не пойдет, кроме Реала, ибо ссыт!
Очень обидно видеть одного из величайших игроков, в качестве тренера-ссыкуна, которому нужна определенная зона комфорта в купе с пониманием-уважением, которого мало где найдет. Такое ощущение, что как старость нагрянула - отрезали яйца
Варвар7
Варвар7
сегодня в 14:04
То , что Зидан главный претендент на эту должность понятно всем , другое дело какие у него самого будут планы и желания в 2026 году - вот это вопрос.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
сегодня в 14:04, ред.
Зидан так долго ждал эту должность, что вряд ли возьмут кого-то, кроме него. Но тут и проявятся все огрехи француза как тренера. Второй заход в Реал уже не очень впечетлил , а в сборной времени сыграться меньше, при этом очень много ожиданий. Предвкушается провал Зидана и окончательно будет развенчан его тренерский талант.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 