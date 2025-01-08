Зидан – главный кандидат на замену Дидье Дешаму в сборной Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам покинет «трёхцветных» после чемпионата мира 2026 года, который пройдёт в Северной Америке.
Основным кандидатом на замену Дешаму является бывший наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан.
Напомним, Зинедин Зидан на клубном уровне работал только с «Реалом», он возглавлял команду с 2016 по 2018 и с 2019 по 2021 год.
Тьерри Анри мог бы попытаться занять эту должность после того, как привел олимпийскую сборную Франции к серебряной медали на Олимпийских играх в Париже.
Однако издание сообщает, что президент федерации Филипп Диалло надеялся, что Анри продолжит работать с молодежной сборной Франции до Евро-2025, но Тьерри подал в отставку.
Очень обидно видеть одного из величайших игроков, в качестве тренера-ссыкуна, которому нужна определенная зона комфорта в купе с пониманием-уважением, которого мало где найдет. Такое ощущение, что как старость нагрянула - отрезали яйца
Очень обидно видеть одного из величайших игроков, в качестве тренера-ссыкуна, которому нужна определенная зона комфорта в купе с пониманием-уважением, которого мало где найдет. Такое ощущение, что как старость нагрянула - отрезали яйца