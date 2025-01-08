Дешам объявил об уходе из сборной Франции после ЧМ-2026

Главный тренер сборной Франции объявил об уходе с поста тренера сборной Франции после ЧМ -2026.

Я здесь не для того, чтобы делать объявление, но это будет 2026 год. Я работаю со сборной с 2012-го, контракт рассчитан до 2026 года, до следующего чемпионата мира. А дальше – все, в какой-то момент нужно заканчивать. В моей голове созрело четкое решение. Я выполняю свою работу с неизменным желанием и страстью, чтобы сборная Франции сохраняла самый высокий уровень. Но 2026 год — очень хороший момент для расставания. Никогда не хочется прекращать, когда все красиво, но нужно уметь сказать «стоп». Дальше будет жизнь. Я не знаю, какой она будет, но она тоже получится очень хорошей. 14 лет тоже большой срок. Я здесь не ради рекордов, тем более учитывая высокие требования. Самое главное, что французская команда остается на вершине, где она и была на протяжении многих лет.