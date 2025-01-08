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Дешам объявил об уходе из сборной Франции после ЧМ-2026

сегодня, 10:42

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объявил об уходе с поста тренера сборной Франции после ЧМ-2026.

Я здесь не для того, чтобы делать объявление, но это будет 2026 год. Я работаю со сборной с 2012-го, контракт рассчитан до 2026 года, до следующего чемпионата мира. А дальше – все, в какой-то момент нужно заканчивать. В моей голове созрело четкое решение. Я выполняю свою работу с неизменным желанием и страстью, чтобы сборная Франции сохраняла самый высокий уровень. Но 2026 год — очень хороший момент для расставания. Никогда не хочется прекращать, когда все красиво, но нужно уметь сказать «стоп». Дальше будет жизнь. Я не знаю, какой она будет, но она тоже получится очень хорошей. 14 лет тоже большой срок. Я здесь не ради рекордов, тем более учитывая высокие требования. Самое главное, что французская команда остается на вершине, где она и была на протяжении многих лет.

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Comentarios
Comentarios
сегодня в 13:09
При всем уважении игра у французов так себе. Особого рвения не видно. Перезагрузка им точно нужна
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ shur (раскрыть)
сегодня в 12:52, ред.
И не говори!
Такое впечатление что народ вабче не в теме чемпионства Франции на ЧМ 2018 и серебра в 2022-м.
Пусть назовут тренера, (кроме него и Лёва) кто также - на титулах рулил сборной.

P.S. У меня только один кирпич в его огород - не стоило орать об уходе раньше времени. Это действительно было глупо.
drug01
drug01
сегодня в 12:42
Теперь надо успешно хлопнуть дверью, завоевав главный титул!!!
Ystavshiy
Ystavshiy
сегодня в 12:25
Как футболист, он был лучше. Жаль, что не уходит сразу, хотелось бы возвращения Гризмана в сборную.
Хитрый Лис
Хитрый Лис
сегодня в 12:23
Опередил Федерацию футбола Франции. Его бы и так уволили после ЧМ 2026. Похоже, что Зидан займет его место, по крайней мере он фаворит. Лично я сомневаюсь, что у Зидана получится. 5 лет без работы, в то время как футбол не стоит на месте.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 11:49
Можно было прямо сегодня в отставку. Тренер поссорился ко всеми. Думаю, французы даже не выйдут полуфинал ЧМ 2026
матос
матос
сегодня в 11:47
А потом возглавит бабушку Туринскую
8fgat4t78ptt
8fgat4t78ptt
сегодня в 11:38, ред.
Давно напрашивалась смена,пересидел он во главе сборной, теперь у Зизы появился шанс
shur
shur
сегодня в 11:35
...ребятушки, вступлюсь за Дидье чуть-чуть! Не сказать ,что супер-пупер, но все эти годы Сборная Франции на слуху, по рейтингу,
по знакомости, по узнаваемости, одна из сильнейших в Мире ....!!!
Хорошая история,достойный конец карьеры!!!
Alex_67
Alex_67
сегодня в 11:25
Это что, значит Дешам будет компостировать мозги всей Франции ещё полтора года? У этого человека есть проблемы в организации игры, он больше не хозяин раздевалки, его, как тренера, не воспринимают некоторые игроки... Мало?
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 11:22
правда в его словах действительно есть, прошлый ЧМ франция слила действительно красиво, для болельщиков и для истории футбола, возвысив Месси до небес с историей успеха которую только в фильмах можно было увидеть
ssspartak
ssspartak
сегодня в 10:49
Как далеко он думает
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:44
Давно пора было. Может теперь французы заиграют в футбол поинтереснее)))
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