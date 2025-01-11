«Бохуму» присвоили победу в матче Бундеслиги, завершившемся вничью

Спортивный суд Немецкого футбольного союза удовлетворил апелляцию «Бохума» на результат матча 14-го тура Бундеслиги с «Унионом», который прошёл 14 декабря и завершился вничью 1:1. Клубу присуждена победа со счётом 2:0.
Игра была приостановлена на 90+1-й минуте из-за того, что вратарь гостей Патрик Древес получил удар по голове зажигалкой, которая была брошена из фанатского сектора берлинской команды, и не смог продолжить игру. Поскольку к этому моменту лимит замен был исчерпан, «Бохуму» пришлось заканчивать встречу на одного игрока меньше и с нападающим Филиппом Хофманном в воротах.
Председатель спортивного суда DFB Штефан Оберхольц объяснил решение:
Мы понимаем, что отмена результата матча должна быть крайней мерой. Однако обстоятельства вряд ли допускали другие варианты: «Бохум» был ослаблен не по своей вине из-за неправомерного поведения болельщика берлинского «Униона». Оглядываясь назад, мы считаем, что матч нужно было прекратить.