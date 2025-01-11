«Бохуму» присвоили победу в матче Бундеслиги, завершившемся вничью

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вчера, 08:47

Спортивный суд Немецкого футбольного союза удовлетворил апелляцию «Бохума» на результат матча 14-го тура Бундеслиги с «Унионом», который прошёл 14 декабря и завершился вничью 1:1. Клубу присуждена победа со счётом 2:0.

Игра была приостановлена на 90+1-й минуте из-за того, что вратарь гостей получил удар по голове зажигалкой, которая была брошена из фанатского сектора берлинской команды, и не смог продолжить игру. Поскольку к этому моменту лимит замен был исчерпан, «Бохуму» пришлось заканчивать встречу на одного игрока меньше и с нападающим в воротах.

Председатель спортивного суда DFB Штефан Оберхольц объяснил решение: