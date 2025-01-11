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«Бохуму» присвоили победу в матче Бундеслиги, завершившемся вничью

вчера, 08:47
УнионЛоготип футбольный клуб Унион (Берлин)0 : 2Логотип футбольный клуб БохумБохумМатч завершен

Спортивный суд Немецкого футбольного союза удовлетворил апелляцию «Бохума» на результат матча 14-го тура Бундеслиги с «Унионом», который прошёл 14 декабря и завершился вничью 1:1. Клубу присуждена победа со счётом 2:0.

Игра была приостановлена на 90+1-й минуте из-за того, что вратарь гостей Патрик Древес получил удар по голове зажигалкой, которая была брошена из фанатского сектора берлинской команды, и не смог продолжить игру. Поскольку к этому моменту лимит замен был исчерпан, «Бохуму» пришлось заканчивать встречу на одного игрока меньше и с нападающим Филиппом Хофманном в воротах.

Председатель спортивного суда DFB Штефан Оберхольц объяснил решение:

Мы понимаем, что отмена результата матча должна быть крайней мерой. Однако обстоятельства вряд ли допускали другие варианты: «Бохум» был ослаблен не по своей вине из-за неправомерного поведения болельщика берлинского «Униона». Оглядываясь назад, мы считаем, что матч нужно было прекратить.

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ ssspartak (раскрыть)
вчера в 10:15
Председатель спортивного суда говорит, что матч нужно было прекратить. Но судья этого не сделал. Но несмотря на это, «Унион» наказан техническим поражением. Никакой чехарды, а попытка объяснить, за что «Униону» влепили технарь.
ssspartak
ssspartak ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 10:07
Иии? Кто против наказания то? Техническое поражение Униону и всё. А тут чехарда какая то..
cska1948
cska1948 ответ ssspartak (раскрыть)
вчера в 09:58
Неужели вы не понимаете, что "Унион" наказан в назидание болельщикам других клубов?
galem72
galem72
вчера в 09:53
"...пришлось заканчивать встречу на одного игрока меньше..."

Гости и так играли весь матч в меньшинстве из-за прямой красной, а тут ещё такое решение спорт.суда. Реально повезло бохумцам. ))
Karkaz
Karkaz ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 09:49
Есть же металлические, тяжёлые зажигалки
x9y3nzxrjp6s
x9y3nzxrjp6s
вчера в 09:38
Все верно,но того сопливого,который бросил зажигалку надо выловить и яйца подсмолить его зажигалкой
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:24
Что за зажигалки такие, которые нокаутируют вратаря...
ssspartak
ssspartak
вчера в 09:23, ред.
Так, ладно! Но давайте разбираться в трактовке всего этого. Матч "легально" завершился 1:1. Игрок Бохума травмировался по вине болельщика другой команды. Какая религия запретила немчикам присвоить техническое поражение провинившейся команде, которое отбросит все последующие вопросы?? Ибо трактовка совсем чуть ли не комичная: «Бохум» был ослаблен не по своей вине из-за неправомерного поведения..." Дык он не по своей вине мог быть ослаблен если бы не болельщик, а игрок нанес травму. И что тогда? Игроку красную, а Бохуму победу? А если замена бы оставалась, то что? В общем повеселились немчики
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:09
Прецедент создан не однозначный , кто знает точно , что это правонарушение было сделано болельщиком Униона , может он уже в процессе этого матча изменил свои пристрастия и болел за соперников .Ведь не секрет как изменчивы вкусы многих болельщиков . И не будут ли как то использовать в своих интересах подобные действия представители команд , которых не удовлетворяет тот или иной результат?)
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:01
Правильное решение,не надо хулиганить.
Capral
Capral
вчера в 08:55
В истории футбола уже было такое, в игре Рома-Динамо Киев, если не ошибаюсь в 2003г. Тогда, тоже, болельщик Ромы бросил зажигалку и попал судье в висок, после чего игра была остановлена, а Роме, в итоге засчитан технарь-0:3.

Не видел матч Бохума, но знаю, что этот клуб представляет интересы кооператива Vonovia- крупнейшей фирмы Германии по продаже недвижимости. Так что, кто его знает...
Вещий
Вещий
вчера в 08:49
Интересная ситуация получилась ... да уж, что только не случается во время матча.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 08:49
Неправильно это.
Гость
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