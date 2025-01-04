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Дисквалификация Винисиуса может быть значительно сокращена

сегодня, 15:13

Удаление и последующие санкции в отношении нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора по итогам матча 12-го тура Ла Лиги против «Валенсии» будут обжалованы «сливочными». В Мадриде считают, что произошедшее на поле не было оценено точно, игнорируя сначала провокацию вратаря «летучих мышей» Столе Димитриевски и его последующее преувеличенное падение. В таком случае Винисиуса должны дисквалифицировать лишь на два матча Ла Лиги. Решение по данному вопросу будет принято Комитетом по проведению соревнований до понедельника.

Также смягчающим обстоятельством является то, что Димитриевски ранее ударил Винисиуса, команда которого сделает всё возможное, чтобы максимально сократить наказание. Параллельно с борьбой за то, чтобы бразилец получил минимальные санкции, «Реал» снова будет делать всё возможное, чтобы добиться изменений в испанском судебном корпусе.

Ранее сообщалось, что Винисиус может пропустить от четырёх до двенадцати матчей, так как его действия оценены как агрессия.

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Все комментарии
goalaktika
goalaktika
сегодня в 21:25
Вратаря Валенсии тоже нужно наказывать за провокацию
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Agamaga_05 (раскрыть)
сегодня в 21:14, ред.
Разве это поможет разлагающейся барсе? может с этой дисквы Ольмо зарегистрируют? или Ямаль опять выстрелит?
Нет, это дела Реала и Винни
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Agamaga_05 (раскрыть)
сегодня в 21:12, ред.
Дружище, ну ты мне то не рассказывай, симуляция Ривалдо это позор футбола , но это исключение из тех правил, а сегодня Вини судят черти, по этим своим европейским правилам.
Agamaga_05
Agamaga_05 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 19:51
Зачем же лукавить, что раньше не заметили бы? Раньше тоже давали красные. Симуляция Ривалдо с турками у бровки, удаление Бэкхема за якобы удар ногой Симеоне.
Примеров много.
Agamaga_05
Agamaga_05
сегодня в 19:47
Правильно, он же игрок Мадрида, какие могут быть дисквалификации, тем более примерного поведения мальчик.

Раз придумали правила, что пальцем нельзя коснуться, значит нельзя коснуться пальцем. Как назначаются пенальти мы видели, как фиксируются "вне игры" мы тоже видели, часть мизинца может стать причиной для отмены гола. Сделали футбол стерильным, так придерживайтесь до конца!
Судья после ВАР принял решение не в пользу Реала? Катастрофа! Нужно исправить срочно!
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ Carradona (раскрыть)
сегодня в 19:37
Думаю, с Эвертона за такое безобразие надо обязательно 5 очков снять 😁
Димон Булыкин
Димон Булыкин
сегодня в 19:35, ред.
Очень много разговоров про бегунка. Даже условный Робиньо в плане дриблинга и техники был гораздо интересней.

Пока за него арабы предлагали миллиард, надо было как можно скорее отдавать потенциально проблемный актив.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 18:46
Парень просто толкнул плохого парня, раньше такое даже не заметили бы, во что превратили игру мужчин.
Вам, что, Пепе вернуть? или напомнить?
Вини милейший человек и толкнул как обиженный ребенок , там даже желтой не пахнет, это не кресты и не разбитые брови
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 18:42
Согласен с одним из пользователей, что слишком много стало картинных падений, за которые не следует никакого наказания. А надо бы парочку артистов "поощрить" жёлтой карточкой, чтобы последователям неповадно было изображать вселенские страдания.
vs35yw67dxtc
vs35yw67dxtc ответ Маг_тм (раскрыть)
сегодня в 18:20
Я считаю Вини одним из мерзких футболистом в современном футболе, но это не делает меня болельщиком Барсы или Атлетико.
Кстати, а почему не болельщиком Валенсии? Или только эти два клуба ненавидят Реал, а остальные перед ним приклоняются и восхваляют его?
Просто вы стали заложником стереотипов в этом вопросе.
Про вратаря Валенсии я уже высказался, можете ещё раз прочитать.
Вини давно уже показывает, что он никого не уважает, а его поступки порой выходят за всевозможные грани.
Вы вообще не задумывались почему Вини ненавидят не только болельщики Барсы и Атлетико, а все в Испании и в других странах. Да что уж говорить, его даже болельщики Реала за это постоянно ругают.
Вини надо чаще наказывать и по всей строгости, может после этого до него дрйдет, что надо не только себя уважать.
Маг_тм
Маг_тм ответ RaviolliNaPiolli (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 18:00
Я не сказал что по челюсти попал, я написал что мог бы нарисовать также, как нарисовал вратарь, а где ты видел чтобы Вини ударил на столько сильно, что На первый взгляд показалось что кипер сознание потерял? Его чуток грубовато оттолкнули просто, это даже ударом назвать стыдно
Маг_тм
Маг_тм ответ nqqjmyuzuh5b (раскрыть)
сегодня в 17:55
    Маг_тм
    Маг_тм
    сегодня в 17:48
    Если дисквалифицировать, то обоих. В следующий раз будут думать, прежде чем провоцировать, показывать актерскую игру, и поддаваться провокациям.
    Sukhoverkov2012
    Sukhoverkov2012
    сегодня в 17:35
    Не кто его не накажет сильно Негров любят в европе
    ABir
    ABir
    сегодня в 17:17
    Если разобраться, то не тот не другой по настоящему друг друга не ударили, а так - потрогали. А вот за провокацию судей и болельщиков картинным падением вратарь Валенсии достоин тоже серьезного наказания.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    сегодня в 17:14, ред.
    Товарищу снизу...

    Давай-ка представь на суд людской "Правила", которые Мадрид "под себя подмял", - в которых игрока на 12 матчей удаляют...
    Как представишь, мы тебя поддержим!!!!!!
    nqqjmyuzuh5b
    nqqjmyuzuh5b
    сегодня в 16:54
    Также смягчающим обстоятельством является то, что Димитриевски ранее ударил Винисиуса...
    Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1397115/vinisius-zhunior-real 04.01.2025

    Это разве смягчающее обстоятельство?
    Нет это только доказывает, что Вини затаил обиду и решил ему отомстить, так что для Вини это упоминание только в минус, это и есть черезмерная агрессия.
    Данный эпизод должен рассмотриваться отдельно и решение должен виносить уж точно не Вини.

    Если Реал в очередной раз промнёт под себя правила, то это будет позор для всего испанского футбола.
    t5htcssbt4cs
    t5htcssbt4cs
    сегодня в 16:43
    Сейчас запустить машина по борьбе с расизмом, которую возглавит сам Винисиус...
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ allemz (раскрыть)
    сегодня в 16:10, ред.
    ))) Ты уж совсем не опускай "Лысого" и Ка... Родри, как и КДБ не вечно на бюллетене пролежни собирать будут...
    allemz
    allemz ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 16:08
    Чем на руку?) МС в Лигу Конференций дай Бог попасть))
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ allemz (раскрыть)
    сегодня в 16:00, ред.
    Мбаппе и Конгыч оч. неплохо взаимодействуют. Отсутствие одного из них ставит игру другого в более читаемый формат для защиты соперника.
    Поэтому для РМ и каждого из них , на поле им лучше быть вместе, нежели порознь.

    P.S. Ну а для соперников Мадрида, да, то о чём ты написал, действительно на руку, Володь.)
    Carradona
    Carradona
    сегодня в 15:59
    Хотели 12 матчей дисквы, вспомнили, что он черный да еше и в сливках ,то сократили до 1 матча. А наказание запишут за кем нибудь из белых, в лестере или эвертоне.
    allemz
    allemz
    сегодня в 15:20
    Подобное поведение Кинг Конгыча только на руку Мбаппе
    Гость
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