Дисквалификация Винисиуса может быть значительно сокращена

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сегодня, 15:13

Удаление и последующие санкции в отношении нападающего «Реала» по итогам матча 12-го тура Ла Лиги против «Валенсии» будут обжалованы «сливочными». В Мадриде считают, что произошедшее на поле не было оценено точно, игнорируя сначала провокацию вратаря «летучих мышей» Столе Димитриевски и его последующее преувеличенное падение. В таком случае Винисиуса должны дисквалифицировать лишь на два матча Ла Лиги. Решение по данному вопросу будет принято Комитетом по проведению соревнований до понедельника.

Также смягчающим обстоятельством является то, что Димитриевски ранее ударил Винисиуса, команда которого сделает всё возможное, чтобы максимально сократить наказание. Параллельно с борьбой за то, чтобы бразилец получил минимальные санкции, «Реал» снова будет делать всё возможное, чтобы добиться изменений в испанском судебном корпусе.

Ранее сообщалось, что Винисиус может пропустить от четырёх до двенадцати матчей, так как его действия оценены как агрессия.