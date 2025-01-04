Дисквалификация Винисиуса может быть значительно сокращена

Удаление и последующие санкции в отношении нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора по итогам матча 12-го тура Ла Лиги против «Валенсии» будут обжалованы «сливочными». В Мадриде считают, что произошедшее на поле не было оценено точно, игнорируя сначала провокацию вратаря «летучих мышей» Столе Димитриевски и его последующее преувеличенное падение. В таком случае Винисиуса должны дисквалифицировать лишь на два матча Ла Лиги. Решение по данному вопросу будет принято Комитетом по проведению соревнований до понедельника.
Также смягчающим обстоятельством является то, что Димитриевски ранее ударил Винисиуса, команда которого сделает всё возможное, чтобы максимально сократить наказание. Параллельно с борьбой за то, чтобы бразилец получил минимальные санкции, «Реал» снова будет делать всё возможное, чтобы добиться изменений в испанском судебном корпусе.
Ранее сообщалось, что Винисиус может пропустить от четырёх до двенадцати матчей, так как его действия оценены как агрессия.
Кстати, а почему не болельщиком Валенсии? Или только эти два клуба ненавидят Реал, а остальные перед ним приклоняются и восхваляют его?
Просто вы стали заложником стереотипов в этом вопросе.
Про вратаря Валенсии я уже высказался, можете ещё раз прочитать.
Вини давно уже показывает, что он никого не уважает, а его поступки порой выходят за всевозможные грани.
Вы вообще не задумывались почему Вини ненавидят не только болельщики Барсы и Атлетико, а все в Испании и в других странах. Да что уж говорить, его даже болельщики Реала за это постоянно ругают.
Вини надо чаще наказывать и по всей строгости, может после этого до него дрйдет, что надо не только себя уважать.
Кстати, а почему не болельщиком Валенсии? Или только эти два клуба ненавидят Реал, а остальные перед ним приклоняются и восхваляют его?
Просто вы стали заложником стереотипов в этом вопросе.
Про вратаря Валенсии я уже высказался, можете ещё раз прочитать.
Вини давно уже показывает, что он никого не уважает, а его поступки порой выходят за всевозможные грани.
Вы вообще не задумывались почему Вини ненавидят не только болельщики Барсы и Атлетико, а все в Испании и в других странах. Да что уж говорить, его даже болельщики Реала за это постоянно ругают.
Вини надо чаще наказывать и по всей строгости, может после этого до него дрйдет, что надо не только себя уважать.
Вам, что, Пепе вернуть? или напомнить?
Вини милейший человек и толкнул как обиженный ребенок , там даже желтой не пахнет, это не кресты и не разбитые брови
Вам, что, Пепе вернуть? или напомнить?
Вини милейший человек и толкнул как обиженный ребенок , там даже желтой не пахнет, это не кресты и не разбитые брови