Анчелотти: «Двухматчевая дисквалификация Винисиуса — это неправильно»

Главный тренер «Реала» прокомментировал дисквалификацию нападающего команды на два матча Ла Лиги.

Я слышу оскорбления, как и он. Трудно быть Винисиусом, и я по-прежнему считаю, что двухматчевая дисквалификация — это неправильно. Мы довольны им во всех отношениях. Каждый может говорить то, что хочет. Я устал, потому что когда идут разговоры о провокациях со стороны Винисиуса, внимание переключается с оскорблений и всего, что с ним происходит.