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Анчелотти: «Двухматчевая дисквалификация Винисиуса — это неправильно»

сегодня, 20:34

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал дисквалификацию нападающего команды Винисиуса Жуниора на два матча Ла Лиги.

Я слышу оскорбления, как и он. Трудно быть Винисиусом, и я по-прежнему считаю, что двухматчевая дисквалификация — это неправильно. Мы довольны им во всех отношениях. Каждый может говорить то, что хочет. Я устал, потому что когда идут разговоры о провокациях со стороны Винисиуса, внимание переключается с оскорблений и всего, что с ним происходит.

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Все комментарии
shur
shur ответ Michael James Owen (раскрыть)
сегодня в 21:29
...в школе, приятель, не гнабили? Приходишь каждый день в класс, а там уроды
тебе жизнь портят, так воле-неволе в бокс запишешься!!!
Michael James Owen
Michael James Owen ответ shur (раскрыть)
сегодня в 21:22
шутки шутками, но поведение у Винисиуса отвратительное, а клуб с тренером ему в этом потакают)
shur
shur ответ Michael James Owen (раскрыть)
сегодня в 21:17
...ты без Салаха поиграй игр 10-ять! , а я Слота поддержу,юморист
хр-нов!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 21:16
2 матча значит, 2 матча без Винисиуса.
повезло и ему, и клубу, что одноклубники (кажется,это был Рюдигер) сразу затолкал его в подтрибунное помещение после удаления.
иначе штраф на сотни тысяч евро как самому футболисту, так и Реалу.
теперь надо признать, что фанаты Валенсии очень близки к истине, однако им не хватает лексикона.
Michael James Owen
Michael James Owen
сегодня в 21:05
поддержу Карло, неправильно это, матчей на 5 надо было убирать
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 21:01
Тренер ведет себя правильно! Вини надо отстегать розгами, желательно смоченными в белую краску! Это не пожелание расиста, а просто метод, чтобы он навсегда захлопнул свой провокаторский целовальник!
А, если и раскроет, то пусть на другую тему, а там мы разберемся!
STVA 1
STVA 1 ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 21:00
Скорее всего вратарь провоцировал но он же профи! Надо было голом наказывать!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 20:59
Папа Карло поддерживает игрока но в душе понимает что он еще хорошо отделался!
Alex_67
Alex_67
сегодня в 20:55
Неправильно то, что вратарь Валенсии остался без наказания... На видео видно, что именно он провоцирует бразильского игрока на нарушение, которое привело к красной карточке. А вот Винисиусу лучше быть более сдержанным. Ему нужен психолог...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:43
Ещё бы в Реале были довольны...
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 20:41
Согласен!
Мало дали!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 20:35
Конечно неправильно!! Минимум 4 должно было быть, но побоялись расиста трогать, а то нытья было бы до конца сезона
Гость
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