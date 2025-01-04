Винисиус может быть дисквалифицирован на двенадцать матчей

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор будет дисквалифицирован за удаление в матче 12-го тура Ла Лиги против «Валенсии». Поскольку действия Винисиуса в отношении вратаря «летучих мышей» Столе Димитриевски были расценены как агрессия.
Как минимум, бразилец пропустит четыре матча за то, что произошло на «Месталье», а как максимум двенадцать. Таким образом, Винисиус точно не примет участия в ближайших играх «Реала» в Кубке и Суперкубке Испании.
Ожидается, что «мадридцы» оспорят наказание, пытаясь сократить срок дисквалификации игрока.
Здесь вопрос надо ставить в несколько иной плоскости..., а именно: Почему Мера Наказания в Ла Лиге (да и в любом чемпе и ЕК) выносится от балды ?!
Вини обос*ался, спору нет, но рубить башку виновнику как попало, по своим пристрастиям и хотелкам - этого даже в Средневековье не было. Есть красная и законная дисква на следующий матч. Какого жуя отсебятину вешают клубам и льют на уши незрелым массам эту ботву с помоями ?! Два матча дисквы..., три..., четыре..., двенадцать. Они там чё..., игральные кости на стол бросают ?!
Виной всему - отсутствие законодательной базы, в угоду вседозволенности чинушам из рангов Тебасов/Чеферов.
Здесь вопрос надо ставить в несколько иной плоскости..., а именно: Почему Мера Наказания в Ла Лиге (да и в любом чемпе и ЕК) выносится от балды ?!
Вини обос*ался, спору нет, но рубить башку виновнику как попало, по своим пристрастиям и хотелкам - этого даже в Средневековье не было. Есть красная и законная дисква на следующий матч. Какого жуя отсебятину вешают клубам и льют на уши незрелым массам эту ботву с помоями ?! Два матча дисквы..., три..., четыре..., двенадцать. Они там чё..., игральные кости на стол бросают ?!
Виной всему - отсутствие законодательной базы, в угоду вседозволенности чинушам из рангов Тебасов/Чеферов.