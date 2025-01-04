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Винисиус может быть дисквалифицирован на двенадцать матчей

сегодня, 10:10
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия1 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор будет дисквалифицирован за удаление в матче 12-го тура Ла Лиги против «Валенсии». Поскольку действия Винисиуса в отношении вратаря «летучих мышей» Столе Димитриевски были расценены как агрессия.

Как минимум, бразилец пропустит четыре матча за то, что произошло на «Месталье», а как максимум двенадцать. Таким образом, Винисиус точно не примет участия в ближайших играх «Реала» в Кубке и Суперкубке Испании.

Ожидается, что «мадридцы» оспорят наказание, пытаясь сократить срок дисквалификации игрока.

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Все комментарии
allemz
allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 15:18
Ахаха, именно так))
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 14:36
обладатель деревянного мяча
RaviolliNaPiolli
RaviolliNaPiolli ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 14:34
Сходи попроведай. Потом расскажешь.
Incredulous
Incredulous ответ RaviolliNaPiolli (раскрыть)
сегодня в 14:19
Да, сам в шоке. Чуть пол головы не снес бразилец бедному Димитриевски. Говорят, вроде он до сих пор в реанимации лежит в коме, под аппаратами искусственного жизнеобеспечения.
протон
протон ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 13:57
Друг травматолога еще, карнавального из Бразилии)))
STVA 1
STVA 1 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 13:54
Поэтому я и сказал что он не профессионал
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ протон (раскрыть)
сегодня в 13:52
там не столько душа чернее..., сколько инфантильность через край. взрослый ребёнок.
STVA 1
STVA 1 ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 13:52
Спасибо. Я уже и забыл. А мне почему то Роберто отложился
RaviolliNaPiolli
RaviolliNaPiolli ответ Энди Болд (раскрыть)
сегодня в 13:46
Абсолютно не те же.
протон
протон
сегодня в 13:24
Прекрасный футболист, но его душа, как человека, чернее цвета его кожи.
Закомплексованный, плаксивый, обиженный мальчишка. Пусть и очень талантливый в футбольном плане. Но абсолютно ужасающ, как личность
Энди Болд
Энди Болд ответ RaviolliNaPiolli (раскрыть)
сегодня в 13:22
Вратарь нанес те же действия в адрес Вини, дальше что?
Энди Болд
Энди Болд
сегодня в 13:21
А теперь сухая выборка:
Вини сидел в штрафной Валенсии после того как его сбили при отборе мяча (офсайд). Вратарь Валенсии подошел сзади к Вини и дал ему подзатыльник, после чего стал поднимать его за шкирку. Вини вскочил и толкнул его, вратарь упал замертво.
Если судья уж настолько принципиальный - давай тогда две красные. Но почему-то ВАР смотрел только ответ Вини, обрезая нападение вратаря на него.
Очень странное судейство однако...
ssspartak
ssspartak
сегодня в 12:31
Это ему может дорого обойтись
Agamaga_05
Agamaga_05
сегодня в 12:25
Правильно, что ему не дали ЗМ, он его и не заслуживал!
28pdgw83uyra
28pdgw83uyra
сегодня в 12:12
Сейчас опять поднимут ной о расизме и сократят дисквалификацию.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 12:06
Психика у людей разная, поэтому и реагируют они на одно и то же по - разному. А в пылу борьбы, когда нервы на пределе, счёт не в твою пользу, любой может сорваться. Не только Винисиус. Слишком упрощённо мы порой смотрим на происходящее и не учитываем психологические факторы. Поставьте себя на место бразильца в тот момент. Он падает, причём не по своей воле, и когда пытается встать, вратарь что-то шепчет ему на ухо. Очевидно, приятное, так как у него зверское выражение лица, и при этом он пытается воздействовать на Винисиуса физически, "помогая" ему руками.
Кто - то из нас на месте Винисиуса поблагодарит вратаря за "помощь", а кто - то вспылит, что мы и видели.
RaviolliNaPiolli
RaviolliNaPiolli ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 12:04, ред.
Чего, чего??? Нормальный судья был обязан удалить мартышку. Там акцентированные движения в шею и затылок. Это уже не толчок. Ну схватил Дмитриевский его за плечо дальше что??? Это точно не кк. С натяжкой жк. В ответ были умышленные действия направленные в шею и голову. Не в спину или в грудь.
Это именно, что агрессия. Не надо путать понятия.
Incredulous
Incredulous ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 11:56
Банан съел Дани Алвес. А Роберто Карлос после подобного эпизода в Чемпионате России, просто молча покинул поле.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:54
Веня узнав, что ему грозит, подумал:
"Эти бледнолицыи давно на одном колене стояли перед играми, надо братве чернокожей шепнуть о 12 матчах... коленопреклонения..."!))
Incredulous
Incredulous
сегодня в 11:52
Самого Винисиуса даже защищать и оправдывать не хочется. Вина бразильца в эпизоде 100%. Но вот возникают вопросы к судейскому корпусу и дисциплинарному комитету: почему в эпизоде, где неспортивное поведение проявляют два футболиста, один получает длительную дисквалификацию, а второй избегает вообще какого-либо наказания? Хотя зачинщиком конфликта является именно этот второй. Такие однобокие решениям со стороны судей будут еще больше плодить число подобных конфликтов, так как игроки будут знать, что за провокации они не понесут никакой ответственности.
И что значит "...действия Винисиуса были расценены как агрессия..." В чем агрессия? В отмашке, где бразилец силой мысли и направленным потоком воздуха сбивает вратаря соперника? А Дтмитриевски еще секунду после этого стоял и думал, как бы покрасивее, и поправдоподобнее упасть, а потом просто нелепо подкосился, как будто в него выстрелили из пистолета. Станиславский бы точно не поверил.

Винисиус виноват, - однозначно да, так как его действия - это неспортивное поведение и заслуживает наказания.
Димитриевски виноват, - да, так как именно он стал зачинщиком конфликта, и первым задел бразильца.
Но в итоге действия первого расценивают как агрессию, а второму даже желтой карточки не показали за этот эпизод. Нормальный бы судья в таком эпизоде выписал бы обоим по "горчичнику" и продолжил матч.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Хитрый Лис (раскрыть)
сегодня в 11:47, ред.
Почему Карло и Фло бездействуют ?
Здесь вопрос надо ставить в несколько иной плоскости..., а именно: Почему Мера Наказания в Ла Лиге (да и в любом чемпе и ЕК) выносится от балды ?!

Вини обос*ался, спору нет, но рубить башку виновнику как попало, по своим пристрастиям и хотелкам - этого даже в Средневековье не было. Есть красная и законная дисква на следующий матч. Какого жуя отсебятину вешают клубам и льют на уши незрелым массам эту ботву с помоями ?! Два матча дисквы..., три..., четыре..., двенадцать. Они там чё..., игральные кости на стол бросают ?!

Виной всему - отсутствие законодательной базы, в угоду вседозволенности чинушам из рангов Тебасов/Чеферов.
sv_1969
sv_1969 ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 11:43
Так уже давно все знают что у Вини с головой не порядок и согласен с теми кто пишет что этим будут дальше пользоваться еще больше!Вспомните конфликт Матераци и Зизу!
Realistroni
Realistroni ответ ᅠᅠ (раскрыть)
сегодня в 11:42
Да, избавиться от него, продав в ПСЖ за 10 млн. рублей
STVA 1
STVA 1 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 11:40
Извините конечно!Но причем тут сказал? Ты профи и получаешь баснословные деньги , но из-за несдержанности страдает клуб у которого и так аховое положение из-за травм! А эта "борьба" его с рассизмом , напоминает борьбу с ветряными мельницами! Вспомниля эпизод , когда более великий игрок Роберто Карлос вроде , просто съел у углового флажка брошенный в него банан!Вот это Величина!
112910415
112910415
сегодня в 11:30
Парень обнаглел, терпеть его фокусы не следует!
galem72
galem72
сегодня в 11:19
От 4 до 12? Да тут расизмом попахивает!

жуниору нужно срочно записывать видосы и обращаться во все бесполезные шараги по всяким правам. ))
Хитрый Лис
Хитрый Лис ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 11:18
Провокации в футболе норма. Если это может помочь команде, этим несомненно будут пользоваться, как и другими грязными методами. Например, умышленное нанесение травмы. Тут виноват Винисиус, что ведется на эти провокации. Если бы не реагировал, его бы не провоцировали.
Хитрый Лис
Хитрый Лис
сегодня в 11:14
И это после The Best. Получи он ЗМ, вообще бы озверел. Почему Перес и Анчелотти бездействуют? Почувствует вседозволенность, подобные выходки станут нормой.
shur
shur
сегодня в 11:08
...двенадцать !!! Да это же больше половины круга какого либо чемпа!!! Ещё и морально чахнуть будет, потом дипрессия, потом,
вообщем ничего хорошего...!!!
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 11:02, ред.
Вы сами играете в футбол? Если игра напряженная, то всё время кто-то что-то говорит. Если человек на профессиональном уровне, играя за Реал, не может в очередной раз сдержать эмоции, то стоит ли его вообще держать в Реале? Его карточка в игре с Валенсией прям уже заранее читалась. Можно было хорошие деньги ставить.
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