Винисиус может быть дисквалифицирован на двенадцать матчей

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сегодня, 10:10

Нападающий «Реала» будет дисквалифицирован за удаление в матче 12-го тура Ла Лиги против «Валенсии». Поскольку действия Винисиуса в отношении вратаря «летучих мышей» Столе Димитриевски были расценены как агрессия.

Как минимум, бразилец пропустит четыре матча за то, что произошло на «Месталье», а как максимум двенадцать. Таким образом, Винисиус точно не примет участия в ближайших играх «Реала» в Кубке и Суперкубке Испании.

Ожидается, что «мадридцы» оспорят наказание, пытаясь сократить срок дисквалификации игрока.