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«Манчестер Сити» намерен выиграть трансферную гонку за 18-летнего защитника

вчера, 15:03

«Манчестер Сити» намерен выиграть борьбу за защитника «Вальядолида» Джума Ба. «Горожане» планируют подписать контракт с игроком и отдать его в аренду на полтора года. Ба был согласен заключить соглашение с «Манчестер Сити», но после того, как получил предложения от «Интера», «Ланса» и «Фенербахче» взял время на раздумье. Однако «небесно-голубые» уверены, что футболиста всё же согласится подписать с ними контракт, так как они ведут переговоры уже давно. За развитием ситуации следят «Эвертон» и «Кристал Пэлас».

Ба перешёл в «Вальядолид» на правах аренды из «АИК Фритонг» в августе 2024 года. Арендное соглашение истекает предстоящим летом. На счету 18-летнего центрального защитника 11 матчей в Ла Лиге и игра в Кубке Испании. Портал Transfermarkt оценивает сьерра-леонца в 1 миллион евро.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» нацелился на полузащитника «Реала».

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 15:52, ред.
Это случайно не брат того известного нам Демба Ба, который зажигал за Ньюкасл, Челси и чемпионате Турции? Кстати, а этот Джума Ба случайно не центральный защитник? Манчестер Сити вроде ещё претендует на центрального защитника Ланса Хусанова. Нарезки видео с последним я видел, очень хорош в отборе мяча, подкатах и скорость хорошая. Посмотрим, кого в итоге Манчестер Сити подпишет. Но знаю одно, защитникам в команде Гвардиолы нелегко. Часто меняет их. На Джуму тоже конечно интересно было бы посмотреть...
Вещий
Вещий
вчера в 15:51
И правильно сделал... нужно не просто угадать куда пойти, а предвидеть ситуацию наперед.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:16
Это же Бах!!)) За 1 лям точно серьезный парень))
Гость
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