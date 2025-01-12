«Манчестер Сити» намерен выиграть трансферную гонку за 18-летнего защитника

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вчера, 15:03

«Манчестер Сити» намерен выиграть борьбу за защитника «Вальядолида» . «Горожане» планируют подписать контракт с игроком и отдать его в аренду на полтора года. Ба был согласен заключить соглашение с «Манчестер Сити», но после того, как получил предложения от «Интера», «Ланса» и «Фенербахче» взял время на раздумье. Однако «небесно-голубые» уверены, что футболиста всё же согласится подписать с ними контракт, так как они ведут переговоры уже давно. За развитием ситуации следят «Эвертон» и «Кристал Пэлас».

Ба перешёл в «Вальядолид» на правах аренды из « АИК Фритонг» в августе 2024 года. Арендное соглашение истекает предстоящим летом. На счету 18-летнего центрального защитника 11 матчей в Ла Лиге и игра в Кубке Испании. Портал Transfermarkt оценивает сьерра-леонца в 1 миллион евро.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» нацелился на полузащитника «Реала».