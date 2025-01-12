«Манчестер Сити» нацелился на полузащитника «Реала»

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вчера, 14:16

Руководство «Манчестер Сити» выделило главному тренеру «горожан» Хосепу Гвардиоле деньги на трансфер полузащитника «Реала» . Также возможность приобретения игрока в летнее трансферное окно рассматривает «Ливерпуль».

Тчуамени выступает за «Реал» с июля 2022 года. Его контракт действует до июня 2028 года. В текущем сезоне 24-летний опорный полузащитник провёл 22 игры во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает француза камерунского происхождения в 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что один из лучших бомбардиров Бундеслиги близок к переходу в «Манчестер Сити».