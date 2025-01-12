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«Манчестер Сити» нацелился на полузащитника «Реала»

вчера, 14:16

Руководство «Манчестер Сити» выделило главному тренеру «горожан» Хосепу Гвардиоле деньги на трансфер полузащитника «Реала» Орельена Тчуамени. Также возможность приобретения игрока в летнее трансферное окно рассматривает «Ливерпуль».

Тчуамени выступает за «Реал» с июля 2022 года. Его контракт действует до июня 2028 года. В текущем сезоне 24-летний опорный полузащитник провёл 22 игры во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает француза камерунского происхождения в 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что один из лучших бомбардиров Бундеслиги близок к переходу в «Манчестер Сити».

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Все комментарии
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 19:47
Тчуамени хороший игрок, просто из-за разбалансировки, и смена поколении в Реале, ему трудно, как и всем, уверен если бы его поставили опорником в готовую модель (как Казимиро, при Кроосе и Модриче) он играл бы также классно как и бразилец в свое время
shur
shur
вчера в 17:02
...выделили, рассмотрели...но не получили!!!
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 16:35
У них в Кубке Англии Макати Джеймс разыгрался и сделал хет трик. Хотя против аутсайдера это не показатель.
Incredulous
Incredulous
вчера в 15:47
Не отдаст Папа Карло Тчуамени. И не из-за его каких-то высоких футбольных качеств, а из-за его универсализма. Тчуамени на позиции защитника играет не хуже чем на родной позиции опорника, а исходя из ситуации в Реале с постоянными травмами защитников, ценность Тчуамени в этой ситуации трудно переоценить. Я не считаю Тчуамени каким-то особенным игроком, и тот же Камавинга, как по мне куда, более техничен, более эффективен в отборе, более полезен для команды на позиции опорника чем Тчуамени, но благодаря своим навыкам защитника Орельян именно сейчас очень полезен для Реала.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:34
Зачем тчуамени??? Забрать у реала камавинга и все)))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:17
Не верится в это. Да и лучше Бруно взять))
allemz
allemz ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 15:12
В опорку, кажется
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 14:24
Зачем он им интересно…
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