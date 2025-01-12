«Борнмут» претендует на нападающего «Ливерпуля»

«Борнмут» интересуется нападающим «Ливерпуля» Беном Доаком.
На данный момент футболист выступает за «Мидлсбро» в рамках аренды.
Сообщается, что «красные» хотят получить за игрока 30 миллионов фунтов стерлингов.
«Борнмут» интересуется нападающим «Ливерпуля» Беном Доаком.
На данный момент футболист выступает за «Мидлсбро» в рамках аренды.
Сообщается, что «красные» хотят получить за игрока 30 миллионов фунтов стерлингов.
вишенки ранее неплохо заработали с Соланке
вишенки ранее неплохо заработали с Соланке