«Борнмут» претендует на нападающего «Ливерпуля»

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вчера, 12:43

«Борнмут» интересуется нападающим «Ливерпуля» Беном Доаком.

На данный момент футболист выступает за «Мидлсбро» в рамках аренды.

Сообщается, что «красные» хотят получить за игрока 30 миллионов фунтов стерлингов.