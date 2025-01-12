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«Борнмут» претендует на нападающего «Ливерпуля»

вчера, 12:43

«Борнмут» интересуется нападающим «Ливерпуля» Беном Доаком.

На данный момент футболист выступает за «Мидлсбро» в рамках аренды.

Сообщается, что «красные» хотят получить за игрока 30 миллионов фунтов стерлингов.

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Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 16:38
Лучше обменять Нуньеса на Дина Хенсена, ведь Ван Дейку нужна замена.
A.S.A
A.S.A
вчера в 14:56
Шотландец считается талантливым игроком и для своих 19-ти лет показывает вполне приличную игру. Низкий, но очень резкий и шустрый, смело идет в обводку. Думаю для Борнмута это инвестиция в будущее, но Ливерпуль явно загнул ценник. Думаю 20-25 это уже хорошая цена для паренька, который сейчас набирается опыта в Мидслсбро
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 14:28
елси Слоту не нужен, надо продавать..
вишенки ранее неплохо заработали с Соланке
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:16
Сумму конечно загнули высокую.
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