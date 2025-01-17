РФС передал правоохранительным органам материалы по матчам «Крыльев»

Глава судейского комитета Российского футбольного союза Павел Каманцев сообщил источнику о передаче в правоохранительные органы материалов по итогам проверки судейства в матчах «Крыльев Советов».
Материалы по итогам проверки переданы в правоохранительные органы. На данном этапе их содержание не раскрывается в интересах следствия.
Проверку провели после заявления губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о долге клуба в размере 36 млн рублей. 17 января стало известно о возбуждении уголовного дела по заявлению главы региона.
Но самое интересное, что тот кто вчера орал, что надо в нашем футболе бороться с коррупцией, сегодня кричит отстаньте от КС.
А может просто надо с кого то начать и даже дана команда, а КС это только первая ласточка и в скором времени будут другие разоблачения и чистка нашего футбола продолжится?
Буду на это надеяться.
Но самое интересное, что тот кто вчера орал, что надо в нашем футболе бороться с коррупцией, сегодня кричит отстаньте от КС.
А может просто надо с кого то начать и даже дана команда, а КС это только первая ласточка и в скором времени будут другие разоблачения и чистка нашего футбола продолжится?
Буду на это надеяться.