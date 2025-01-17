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РФС передал правоохранительным органам материалы по матчам «Крыльев»

вчера, 16:48

Глава судейского комитета Российского футбольного союза Павел Каманцев сообщил источнику о передаче в правоохранительные органы материалов по итогам проверки судейства в матчах «Крыльев Советов».

Материалы по итогам проверки переданы в правоохранительные органы. На данном этапе их содержание не раскрывается в интересах следствия.

Проверку провели после заявления губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о долге клуба в размере 36 млн рублей. 17 января стало известно о возбуждении уголовного дела по заявлению главы региона.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 18:22
Могут дисквалифицировать весь клуб?
Хиромант
Хиромант
вчера в 17:55
- А чего мелочиться?... Сливайте сразу всех!...
Варвар7
Варвар7 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 17:41
А это смотря с какой стороны смотреть...)
p82u7n5s2zrc
p82u7n5s2zrc ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 17:29
Говорят скоро начнут фильм снимать по рабочим названием "Как пропивали Спартак" с Романцевым в главной роли.
b5tf5pnk5jc6
b5tf5pnk5jc6
вчера в 17:22
В КС спокойно дербанили бюджет, подкупали судей, платили средненькому тренеру зарплату топ тренера РПЛ и думали, что новый губер 8, а тот захотел разобраться...
Но самое интересное, что тот кто вчера орал, что надо в нашем футболе бороться с коррупцией, сегодня кричит отстаньте от КС.
А может просто надо с кого то начать и даже дана команда, а КС это только первая ласточка и в скором времени будут другие разоблачения и чистка нашего футбола продолжится?
Буду на это надеяться.
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:13
Сюжет для хорошего криминал фильма о спорте...
Futurista
Futurista ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 17:12
Теперь бы неплохо понять где тут наши)...
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:59
Ну ладно , мы все всё поняли , борьба с коррупцией в футболе идёт по всем "фронтам" и наши похоже побеждают , теперь бы не плохо от команды КС отстать и дать им по мере возможности подготовится ко второй части сезона...
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