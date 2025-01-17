РФС передал правоохранительным органам материалы по матчам «Крыльев»

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вчера, 16:48

Глава судейского комитета Российского футбольного союза сообщил источнику о передаче в правоохранительные органы материалов по итогам проверки судейства в матчах «Крыльев Советов».

Материалы по итогам проверки переданы в правоохранительные органы. На данном этапе их содержание не раскрывается в интересах следствия.

Проверку провели после заявления губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о долге клуба в размере 36 млн рублей. 17 января стало известно о возбуждении уголовного дела по заявлению главы региона.