Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Испания. Примера 2024/2025

Игрока «Севильи» обвинили в умышленном получении жёлтых карточек

вчера, 10:33

Защитник «Севильи» Кике Салас был задержан полицией за то, что якобы намеренно зарабатывал жёлтые карточки, чтобы повлиять на результаты ставок на спорт.

По данным испанского информационного агентства EFE, следователи подозревают, что футболист намеренно пытался получить предупреждение от судей, чтобы сыграли ставки, сделанные членами семьи и друзьями в Испании. В текущем сезоне 22-летний игрок получил три жёлтые карточки. В прошлой кампании в Ла Лиге у него было 10 «горчичников».

Испанская лига сообщила Associated Press, что попросит принять участие в любом судебном разбирательстве в отношении игрока. В «Севилье» заявили, что знают о задержании и внимательно следят за ситуацией. О задержании Саласа впервые сообщило издание El Confidencial.

По последним данным, Кике покинул отделение полиции и вернулся к тренировкам с «Севильей».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
FFF не передаст в УЕФА материалы дела о долге ПСЖ перед Мбаппе
15 января
Магуайр назвал Хаверца «жуликоватым подонком» после назначения пенальти
12 января
«Малага» выразила недоумение регистрацией Ольмо и Виктора
11 января
«Манчестер Сити» могут лишить сотни очков в АПЛ. Конкуренты настаивают на суровом вердикте
09 январяВадим Багров в блоге Дно пробитоКомментарии12
Только три клуба Ла Лиги выступили против регистрации футболистов «Барсы»
08 января
Президенту «Барселоны» завтра вынесут вотум недоверия
06 января
Сортировать
Все комментарии
Asper
Asper ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 19:03, ред.
Доказательства в таких делах с другого боку - с факта ставок на события матча с участием игрока. Им самим или его окружением - родней, друзьями и т.д.
Это, по-моему, в любой стране достаточно. По сути даже не важно - заработал Салас ЖК или по каким-то причинам нет. Доказали, что ставил на игру со своим участием - ну и всё, н***й с пельменной
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 13:24, ред.
Интересно на чём доказательную базу сторона обвинения строить будет ? Салас явно не дурак, чтоб жк зарабатывать за разговоры с арбитром..., а в единоборствах - поди докажи умысел!

P.S. Тем более он защитник, у которого опека, отбор мяча и непосредственный контакт с соперником - основа амплуа. Это всё равно что шпажиста обвинять в чрезмерном количестве уколов при фехтовании.

PP.SS. Тут у обвинения только один вариант: чтоб Саласа кто-то из родни под присягой сдал , что опять же , маловероятно.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 12:22
Там, вроде, у букмекеров котировки "от 3 жк в матче", стало быть, чтоб ставка сработала, должна действовать преступная группировка
hk3jyyx2sp5w
hk3jyyx2sp5w
вчера в 11:57
Ещё по молодости лет видимо тямы не хватало делать это правдоподобно и полиция процитировала ему Станиславского
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:10
ставки однозначно зло.
но прикол в том, что рекламировать букм.конторы они на майках и стадионах могут, а играть и делать ставки нет, так как если все ставить будут, это что за игра будет?)))
парадокс
112910415
112910415
вчера в 11:02
лучше жить честно !
оно и спокойнее
sihafazatron
sihafazatron ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 10:44
С полицией))
Вещий
Вещий
вчера в 10:39
С кем то не поделился... вот его и сдали в полицию.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 