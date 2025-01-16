Игрока «Севильи» обвинили в умышленном получении жёлтых карточек

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вчера, 10:33

Защитник «Севильи» был задержан полицией за то, что якобы намеренно зарабатывал жёлтые карточки, чтобы повлиять на результаты ставок на спорт.

По данным испанского информационного агентства EFE, следователи подозревают, что футболист намеренно пытался получить предупреждение от судей, чтобы сыграли ставки, сделанные членами семьи и друзьями в Испании. В текущем сезоне 22-летний игрок получил три жёлтые карточки. В прошлой кампании в Ла Лиге у него было 10 «горчичников».

Испанская лига сообщила Associated Press, что попросит принять участие в любом судебном разбирательстве в отношении игрока. В «Севилье» заявили, что знают о задержании и внимательно следят за ситуацией. О задержании Саласа впервые сообщило издание El Confidencial.

По последним данным, Кике покинул отделение полиции и вернулся к тренировкам с «Севильей».