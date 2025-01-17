Ссора «Динамо» со своим лидером – главный скандал РПЛ. Бразилец хочет на родину

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сегодня, 16:09

Конфликт выходит на новый уровень.

Бителло задумался о переезде – влияет политическая ситуация и зарплата

«Динамо» очень повезло с Бителло – москвичи с этим трансфером выбили 10 из 10. Полузащитника брали у «Гремио» за 10 миллионов евро, подписали длительный контракт (до лета 2028 года), и футболист сразу раскрылся как лидер атаки москвичей. Бителло – железобетонный игрок старта в клубе, который в перспективе может побороться за медали и даже титул. Но несмотря на это, зимой появились слухи о возможности его ухода.

Изначально отмечалось, что хавбек хочет сменить команду по двум причинам. Во-первых, сообщалось, что он обеспокоен политической ситуацией между Россией и Украиной. Во время перехода в «Динамо» Бителло был уверен, что спецоперация завершится быстрее. Этой же версии придерживается агент бразильца Майкел Портела – вот, что он заявлял позднее:

Уход Бителло из «Динамо» возможен. Когда мы ехали в Россию, не думали, что СВО затянется. Думали, мы сможем выступать за «Динамо» на других турнирах.

Во-вторых, по слухам, закрепившийся в статусе лидера футболист захотел улучшить условия по контракту. Отмечалось, что агент футболиста обращался к клубу с просьбой увеличить зарплату его клиента до уровня, сопоставимого с доходами бразильских легионеров «Зенита».

Ситуацией хочет воспользоваться «Ботафого», «бело-голубые» стоят на своём

На этом фоне в переговоры включился бразильский клуб «Ботафого». Изначально его руководство обратилось к «Динамо» с предложением в 10 миллионов евро, но москвичи его отвергли, поскольку эта сумма и близко не соответствует их запросам. В то же время возможностью трансфера интересовалась другая команда из Бразилии – предлагали уже 12 млн евро, но и от этого предложения отказались.

Всё же речь идёт о лидере «бело-голубых». По последним данным, москвичи не хотят терять полузащитника менее чем за 30 млн евро. Всё-таки это ведущий футболист, на которого москвичи рассчитывают. Бразильцы вернулись к переговорам после Нового года – параллельно предложили «Динамо» 13 млн евро и приступили к рассмотрению кандидатуры Клаудиньо. Москвичей не устроил и этот вариант.

Вполне возможно, что «Ботафого» рассчитывал сыграть на недовольстве Бителло, это помогло бы подойти к переговорам с позиции силы. Но «бело-голубые» не поддаются и сохраняют спокойствие. Вот что в начале декабря отмечал председатель совета директоров клуба Дмитрий Гафин:

Бителло – игрок нашего клуба, у него контракт, который будет длиться еще до 2028 года. Мы находимся в спокойной ситуации на этот счет. Улучшение условий контракта? Такие разговоры были.

С тех пор паники не наблюдается.

Не приехал на сборы «Динамо», москвичи готовы пойти в суд

Но сам футболист решил пойти ещё дальше и не появился в расположении «Динамо», когда игроки вышли из отпуска. Отмечалось, что бразильца не было в общей группе на медосмотре. Главный врач клуба Александр Родионов сообщал, что тот присоединится позже. 13 января коллектив должен был отправиться на сбор в Катар. Отмечалось, что полузащитник пропустил медосмотр из-за переговоров с «Ботафого».

По последним данным, в «Динамо» уведомили футболиста, что подадут на него в суд, если тот самовольно уйдёт в «Ботафого». Также Бителло будет грозить дисквалификация на полгода и штраф в размере 25 миллионов долларов (последнее – в случае одностороннего расторжения контракта). Параллельно «Ботафого» готовит очередное предложение по трансферу хавбека – уже третье. Вероятно, в клубе рассчитывают, что «Динамо» согласится на выдвинутые условия из-за давления со стороны игрока. А ведь за пару дней до этого появлялся инсайд, что «бело-голубые» готовы к переговорам по улучшению условий контракта Бителло.

Без плеймейкера на медали можно и не надеяться

Оба сезона полузащитник провёл на стабильно высоком уровне – забил восемь голов и сделал ассист в прошлом году, в текущем розыгрыше уже положил один мяч и отдал восемь голевых. Игра «Динамо» в атаке завязана на навыках бразильского плеймейкера – это системообразующий игрок, часть ударной силы.

Команде не хватает баланса между атакой и обороной, поэтому рывок предыдущего сезона не удаётся развить. Клуб не усилил оборону, за исключением вратарской позиции, и на этом фоне выпал из тройки. Прямо сейчас «бело-голубые» слабее команд из первой тройки. «Краснодар» стал стабильнее при Мусаеве и сочетает идеи Галицкого с прагматизмом, заложенным Ивичем. «Спартак» вкладывается в усиление и доверяет тренеру, а «Зенит» – это «Зенит».

Кроме того, в зоне преследования идут «Локомотив» и ЦСКА . Что те, что другие способны в перспективы дотянуться до «Динамо» и даже побороться за тройку. «Бело-голубые» же не торопятся усиливать проблемные позиции. А тут возникает серьёзный риск остаться без своего плеймейкера.

Сейчас «Динамо» в тупике. Бителло нельзя отпускать – это ведущий футболист. Тем более «Ботафого» предлагает мало. Но полузащитник, кажется, уже не видит себя в составе москвичей. Если его не отдать вовремя, то весной можно получить деморализованного игрока, который перестанет делать разницу на поле, зато зарплата его останется прежней. Из двух зол придётся выбирать меньшее.