Soccer.ru
ГлавнаяБлогиСмотри ширеСкандалы, интриги...Россия. Премьер-Лига 2024/2025

Ссора «Динамо» со своим лидером – главный скандал РПЛ. Бразилец хочет на родину

сегодня, 16:09
Бителло

Конфликт выходит на новый уровень.

Бителло задумался о переезде – влияет политическая ситуация и зарплата

«Динамо» очень повезло с Бителло – москвичи с этим трансфером выбили 10 из 10. Полузащитника брали у «Гремио» за 10 миллионов евро, подписали длительный контракт (до лета 2028 года), и футболист сразу раскрылся как лидер атаки москвичей. Бителло – железобетонный игрок старта в клубе, который в перспективе может побороться за медали и даже титул. Но несмотря на это, зимой появились слухи о возможности его ухода.

Изначально отмечалось, что хавбек хочет сменить команду по двум причинам. Во-первых, сообщалось, что он обеспокоен политической ситуацией между Россией и Украиной. Во время перехода в «Динамо» Бителло был уверен, что спецоперация завершится быстрее. Этой же версии придерживается агент бразильца Майкел Портела – вот, что он заявлял позднее:

Уход Бителло из «Динамо» возможен. Когда мы ехали в Россию, не думали, что СВО затянется. Думали, мы сможем выступать за «Динамо» на других турнирах.

Во-вторых, по слухам, закрепившийся в статусе лидера футболист захотел улучшить условия по контракту. Отмечалось, что агент футболиста обращался к клубу с просьбой увеличить зарплату его клиента до уровня, сопоставимого с доходами бразильских легионеров «Зенита».

Ситуацией хочет воспользоваться «Ботафого», «бело-голубые» стоят на своём

На этом фоне в переговоры включился бразильский клуб «Ботафого». Изначально его руководство обратилось к «Динамо» с предложением в 10 миллионов евро, но москвичи его отвергли, поскольку эта сумма и близко не соответствует их запросам. В то же время возможностью трансфера интересовалась другая команда из Бразилии – предлагали уже 12 млн евро, но и от этого предложения отказались.

Всё же речь идёт о лидере «бело-голубых». По последним данным, москвичи не хотят терять полузащитника менее чем за 30 млн евро. Всё-таки это ведущий футболист, на которого москвичи рассчитывают. Бразильцы вернулись к переговорам после Нового года – параллельно предложили «Динамо» 13 млн евро и приступили к рассмотрению кандидатуры Клаудиньо. Москвичей не устроил и этот вариант.

Вполне возможно, что «Ботафого» рассчитывал сыграть на недовольстве Бителло, это помогло бы подойти к переговорам с позиции силы. Но «бело-голубые» не поддаются и сохраняют спокойствие. Вот что в начале декабря отмечал председатель совета директоров клуба Дмитрий Гафин:

Бителло – игрок нашего клуба, у него контракт, который будет длиться еще до 2028 года. Мы находимся в спокойной ситуации на этот счет. Улучшение условий контракта? Такие разговоры были.

С тех пор паники не наблюдается.

Не приехал на сборы «Динамо», москвичи готовы пойти в суд

Но сам футболист решил пойти ещё дальше и не появился в расположении «Динамо», когда игроки вышли из отпуска. Отмечалось, что бразильца не было в общей группе на медосмотре. Главный врач клуба Александр Родионов сообщал, что тот присоединится позже. 13 января коллектив должен был отправиться на сбор в Катар. Отмечалось, что полузащитник пропустил медосмотр из-за переговоров с «Ботафого».

По последним данным, в «Динамо» уведомили футболиста, что подадут на него в суд, если тот самовольно уйдёт в «Ботафого». Также Бителло будет грозить дисквалификация на полгода и штраф в размере 25 миллионов долларов (последнее – в случае одностороннего расторжения контракта). Параллельно «Ботафого» готовит очередное предложение по трансферу хавбека – уже третье. Вероятно, в клубе рассчитывают, что «Динамо» согласится на выдвинутые условия из-за давления со стороны игрока. А ведь за пару дней до этого появлялся инсайд, что «бело-голубые» готовы к переговорам по улучшению условий контракта Бителло.

Без плеймейкера на медали можно и не надеяться

Оба сезона полузащитник провёл на стабильно высоком уровне – забил восемь голов и сделал ассист в прошлом году, в текущем розыгрыше уже положил один мяч и отдал восемь голевых. Игра «Динамо» в атаке завязана на навыках бразильского плеймейкера – это системообразующий игрок, часть ударной силы.

Команде не хватает баланса между атакой и обороной, поэтому рывок предыдущего сезона не удаётся развить. Клуб не усилил оборону, за исключением вратарской позиции, и на этом фоне выпал из тройки. Прямо сейчас «бело-голубые» слабее команд из первой тройки. «Краснодар» стал стабильнее при Мусаеве и сочетает идеи Галицкого с прагматизмом, заложенным Ивичем. «Спартак» вкладывается в усиление и доверяет тренеру, а «Зенит» – это «Зенит».

Кроме того, в зоне преследования идут «Локомотив» и ЦСКА. Что те, что другие способны в перспективы дотянуться до «Динамо» и даже побороться за тройку. «Бело-голубые» же не торопятся усиливать проблемные позиции. А тут возникает серьёзный риск остаться без своего плеймейкера.

Сейчас «Динамо» в тупике. Бителло нельзя отпускать – это ведущий футболист. Тем более «Ботафого» предлагает мало. Но полузащитник, кажется, уже не видит себя в составе москвичей. Если его не отдать вовремя, то весной можно получить деморализованного игрока, который перестанет делать разницу на поле, зато зарплата его останется прежней. Из двух зол придётся выбирать меньшее.

По заявлению Федорищева о коррупции в футболе возбудили уголовное дело
Сегодня, 09:52
В чемпионате Испании новый скандал. Футболист «Севильи» задержан, ему грозит три года тюрьмы
Вчера, 16:21Вадим Багров в блоге Дно пробитоКомментарии3
СлухиИгрока «Севильи» обвинили в умышленном получении жёлтых карточек
Вчера, 10:33
FFF не передаст в УЕФА материалы дела о долге ПСЖ перед Мбаппе
15 января
Магуайр назвал Хаверца «жуликоватым подонком» после назначения пенальти
12 января
«Малага» выразила недоумение регистрацией Ольмо и Виктора
11 января
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 16:34
Видится , так , что политика в этом деле лишь "благопристойное" прикрытие , суть в финансовой стороне...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 