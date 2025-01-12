Магуайр назвал Хаверца «жуликоватым подонком» после назначения пенальти

В игре 3-го раунда Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Арсеналом» в серии пенальти (1:1, пенальти – 5:3).
Во 2-м тайме матча Кай Хаверц упал в штрафной «МЮ», наткнувшись на ногу защитника Харри Магуайра. Главный судья Энди Мэдли назначил одиннадцатиметровый.
После этого Магуайр вышел из себя и начал предъявлять претензии футболистам «Арсенала», что привело к стычке между игроками команд – за это защитнику МЮ показали желтую карточку. В ходе конфликта Магуайр назвал Хаверца «жуликоватым подонком».
но случай не уникальный ...
но случай не уникальный ...
- А ты холодильник!
- А ты холодильник!