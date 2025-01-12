Магуайр назвал Хаверца «жуликоватым подонком» после назначения пенальти

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вчера, 22:19

В игре 3-го раунда Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Арсеналом» в серии пенальти (1:1, пенальти – 5:3).

Во 2-м тайме матча упал в штрафной « МЮ », наткнувшись на ногу защитника . Главный судья Энди Мэдли назначил одиннадцатиметровый.