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Магуайр назвал Хаверца «жуликоватым подонком» после назначения пенальти

вчера, 22:19
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)1 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедЗакончился после серии пенальти

В игре 3-го раунда Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Арсеналом» в серии пенальти (1:1, пенальти – 5:3).

Во 2-м тайме матча Кай Хаверц упал в штрафной «МЮ», наткнувшись на ногу защитника Харри Магуайра. Главный судья Энди Мэдли назначил одиннадцатиметровый.

После этого Магуайр вышел из себя и начал предъявлять претензии футболистам «Арсенала», что привело к стычке между игроками команд – за это защитнику МЮ показали желтую карточку. В ходе конфликта Магуайр назвал Хаверца «жуликоватым подонком».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:41
предъява, конечно, по делу !
но случай не уникальный ...
p8q86ww7287m
p8q86ww7287m
сегодня в 04:57
Похоже придется ему получить дисквалификацию.
x6knv8y8ge27
x6knv8y8ge27
сегодня в 02:27
Симулянт и провокатор этот Хаверц
протон
протон
вчера в 22:48
Хаверц, конечно, после перехода в Арсенал подпортил себе репутацию. Единственный клуб, в котором он выиграл значимый трофей (и как - забив победный мяч в финале) - это Челси. И его он троллит в интервью, празднует голы в его ворота. Никакого уважения. Получает что заслужил в ответ
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 22:32
Никогда бы не подумал, что будет эпизод, в котором буду топить за Магу
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 22:30
Не видел эпизода, а так Хаверц ещё в Челси порой симулировал и не только в штрафной.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:29
-Ты жуликоватый подонок!
- А ты холодильник!
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 22:22, ред.
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