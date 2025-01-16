В чемпионате Испании новый скандал. Футболист «Севильи» задержан, ему грозит три года тюрьмы

1737033680

сегодня, 16:21

Игрок, возможно, подставил всю Ла Лигу.

Испанцы не верят, что случай единичный

Защитника «Севильи» Кике Саласа задержали полицейские. Его обвиняют в организации договорных матчей. В прокуратуре уверены, что 22-летний универсальный защитник, сыгравший за родной клуб в 14 матчах нового сезона, вступил в сговор с друзьями и членами семьи с целью наживы. Мошенники использовали опасную для них и банальную схему. Салас в прошлом сезоне получил 10 желтых карточек. Из них 7 собрал в 8 поединках в конце чемпионата.

Ставили на желтые карточки. Заработали около 10 тысяч евро в месяц. Официальная зарплата игрока заметно выше. Прокуроров и полицейских его поведение заинтересовало, так как были крупные ставки на предупреждения в матчах «Севильи». Странное совпадение. Салас не Серхио Рамос, чтобы люди верили в его карточки. Кике поиграл за молодежную сборную Испании, забивал в дерби «Бетису». У него есть ассисты в новом сезоне. Воспитанник клуба.

В «Севилье» доверяли Саласу, шокированы его глупостью. Парень с окладом в 1.25 миллиона евро в год не ценит, что имеет. Кике мог заключить в ближайшие годы контракт с зарплатой 3-4 миллиона евро в год. Даже после уплаты испанских налогов оставались огромные деньги. В «Севилье» планируют сотрудничать со следствием. Проскочил слух, что Кике пытался вступать в сговор с другими игроками. Будут свидетели – быстрее получит наказание в суде.

По испанским законам футболисту грозит от шести месяцев до трех лет заключения. Скорее всего, есть веские доказательства. Почти наверняка судья разрешил прослушивание телефонов. Теперь прокуроры получат доступ к переписке Кике Саласа с родственниками. Также не забываем о дисквалификации в футболе. Испанским спортивным властям достаточно веских доказательств хотя бы одной ставки и сговора по желтой карточке для действий.

Испанские фанаты не верят, что Кике Салас глупил в одиночку. Если вирус проник в Ла Лигу, где гарантия, что футболисты не устраивают договорные матчи? Защитник ведь может помочь мошенникам не только желтой карточкой. Можно просто уступить в борьбе, чтобы твоя команда не сыграла на ноль. Помним историю, когда известные арбитры Ла Лиги приносили мешки денег, покупая недвижимость в Испании. Фанаты огорчены, что их обманывали.

Футболисты постоянно нарушают законы

Пока Саласа защищает презумпция. Не виноват, пока нет вердикта суда. Но надо понимать, как работает правосудие. Прокурор хочет повышения. Не понесет в суд проигрышные дела, поэтому бесперспективные случаи никто не раскручивает до задержания игрока Ла Лиги. Сначала убеждаются, что человек сглупил. Ищут улики. А потом следуют аресты. За последние годы было столько самых разных проступков игроков, что легко поверить в глупость Саласа.

Знал, что Пакета из «Вест Хэма» поймали, но не остановился. К сожалению, футболисты часто нарушают закон. Легендарный вратарь Буффон проиграл на незаконных ставках около 2 миллионов евро. Отдал их в итоге бандитам. Мафия могла на эти миллионы Буффона купить наркотиков для перепродажи. После чего пострадали тысячи людей. Историю Промеса вы точно знаете в деталях. Там исключен фактор случайности, потому что есть вердикты двух судов.

Недавно группу футболистов Серии А наказали за ставки на футбольные матчи. В Италии судачат, что закрыли глаза на проступки других звезд, чтобы у Спаллетти остались люди в основу сборной на Евро-2024. К сожалению, процесс вечный. Богатые спортсмены делают глупости. Адвокаты пытаются спасти их от тюрьмы. А потом всё повторяется. Разница лишь в масштабе проступков. Санчес не сядет надолго, но скандал с его участием сильно возмущает.

Санчес мог заработать денег и заняться бизнесом с родственниками и друзьями. Но нет, надо обманывать. Огорчает уровень распущенности и ограниченности многих футболистов. Нет тренеров, которых боятся и уважают одновременно, чтобы не глупить. Зато есть мир социальных сетей. Там подонков нередко делают героями. Можно обвинять массовую культуру? Годами продавали людям «плохих ребят» как главных героев в кино, книгах и так далее.

В результате стерлись моральные границы. Многие не видят преступлений. Или видят, но читают странные комментарии в защиту преступников, написанные ботами? Например, были информационные атаки в пользу Пакета. Хавбеку «Вест Хэма» грозит пожизненная дисквалификация. Бразильцу с зарплатой в 9.2 миллиона евро в год хватило ума получать желтые карточки, чтобы его друзья заработали несколько тысяч евро. Он мог просто дать им денег.

Салас допустил главную ошибку преступника

Преступник всегда считает, что идеально заметал следы и умнее детективов. Футболисты думают: «Что вы нам сделаете, мы миллионеры?» Кике Салас считал, что его не поймают, хотя читал в новостях о проблемах Пакета. Но поскольку дело Лукаса пытаются замять, чтобы не выгонять парня из сборной Бразилии, в Испании повторили ошибку Пакета. Правосудие работает, когда есть неотвратимость наказания. Здесь ничего подобного, скандалов стало больше.

В Италии не наказали нормально Буффона и других футболистов его поколений – молодежь пошла дальше. Тонали из «Ньюкасла» и сборной Италии, говорят, снова ставил на футбол. Хотя лечился и отбыл дисквалификацию. Футболисты ведут себя как «золотая молодежь», которой закон не писан. Но поведение детей отчасти объясняет плохое развитие мозга. Взрослые футболисты не должны искать оправдания. В 22 года Салас давно не ребенок.

Понятия не имеем, на что Кике рассчитывал. Просто фиксируем, что мошенникам стало проще вербовать людей для преступлений. Достаточно промыть мозги одним из классических методов, вроде предложений легких денег – всё, готовый исполнитель преступления в кармане. Дальше дело техники. Салас ведь мог ставить через черных букмекеров в Азии, которых никто из его подельников в глаза не видел. Впрочем, испанцы тоже умеют нарушать законы.

Один из местных сайтов продавал поддельные билеты на игры разных грандов. Например, «Ливерпуля». Страдают тысячи фанатов, даже матери с детьми. Футбол – многомиллиардный бизнес, то есть можно украсть большие деньги. И незаконные ставки – растущая проблема. Борьба даже не начиналась. Стратегия футбольных властей – спрятать головы в песок. Многих отмазали, есть новые скандалы. К сожалению, таких Саласов может быть много.