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По заявлению Федорищева о коррупции в футболе возбудили уголовное дело

вчера, 09:52

По заявлению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в футболе возбуждено уголовное дело. Об этом источнику сообщили в региональном ГУ МВД.

По заявлению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева ГУ МВД России по Самарской области проведена проверка, по результатом которой принято процессуальное решение, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество — прим. источника).

В главке добавили, что данные предварительного расследования не разглашаются.

26 ноября Федорищев рассказал о том, что «Крылья Советов» должны 36 млн рублей «неназванным, судя по всему, преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
вчера в 15:40
- Что-то долго они "возбуждались". Аж 2 месяца! Им либо витамины прописать, либо проверить слух и зрение... Просто позорят свою контору...
3j8p9u27k6uh
3j8p9u27k6uh
вчера в 12:46
Коррупцию нельзя победить, ее можно только возглавить.
112910415
112910415
вчера в 11:27
и гора родит мышь, как всегда !
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 11:21
Скорее камикадзе из Самары.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 11:20
А тут можно и не смотреть. Всё и так прозрачно..., и уже давно.
shlomo
shlomo
вчера в 11:08
Посмотрим на сколько прозрачно и по честному пройдет расследование...
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:47
Коррупцию тяжело доказать, но очень легко демонстрировать видимость борьбы с ней... Мне кажется, что именно этим сейчас и занимается господин Федорищев - он слишком явно примеряет на себя образ непримеримого борца со всем подряд... Прямо Дон Кихот из Самары...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 10:39, ред.
Сколько там проверка длилась, несколько месяцев ? Значит, что - то "накопали", в противном случае вынесли бы постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Хотя не факт: органы расследования могли перестраховаться, чтобы не навлечь на себя гнев Губернатора. Откажут в возбуждении, а тот вызовет главу УВД на ковёр, начнёт кричать, размахивать руками, как ветряная мельница. Кому это надо. Лучше уж возбудить, а потом со спокойной душой доложить Главе по всей форме, что доказательств коррупции в в ходе проведения "полномасштабного расследования и привлечения лучших сил Главка" не обнаружено. Пытались, мол, из кожи лезли вон, но увы...
Откуда такие "крамольные" мысли ? Плавали, знаем...
nubom
nubom
вчера в 10:12
Судя по экономическим показателям Газпрома Федорищев попал в цель...
lotsman
lotsman
вчера в 10:02
Федорищев никак не успокоится. Заклюют Крылья.
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:02
Очень интересно чем же всё закончится и кто окажется крайним.
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