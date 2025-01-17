По заявлению Федорищева о коррупции в футболе возбудили уголовное дело

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вчера, 09:52

По заявлению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в футболе возбуждено уголовное дело. Об этом источнику сообщили в региональном ГУ МВД .

По заявлению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева ГУ МВД России по Самарской области проведена проверка, по результатом которой принято процессуальное решение, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество — прим. источника).

В главке добавили, что данные предварительного расследования не разглашаются.

26 ноября Федорищев рассказал о том, что «Крылья Советов» должны 36 млн рублей «неназванным, судя по всему, преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».