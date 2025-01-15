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FFF не передаст в УЕФА материалы дела о долге ПСЖ перед Мбаппе

вчера, 13:52

В сентябре Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) обязала «Пари Сен-Жермен» выплатить форварду Килиану Мбаппе, бесплатно перешедшему в «Реал» летом, 55,4 миллиона евро невыплаченной зарплаты и бонусов.

Позднее Мбаппе обратился в дисциплинарный комитет LFP по факту невыплаты со стороны ПСЖ, но обращение было отклонено, поскольку клуб подал на LFP в суд в Париже.

До 15 января ПСЖ необходимо подтвердить в УЕФА отсутствие задолженностей перед сотрудниками, чтобы соблюсти регламент для участников еврокубков.

Федерация футбола Франции (FFF) не стала передавать в УЕФА информацию о задолженности ПСЖ перед Мбаппе, несмотря на просьбу стороны игрока. Федерация считает дело незакрытым, поскольку ПСЖ подал иск к LFP в суд в Париже.

Таким образом, в отсутствие жалобы от федерации УЕФА не сможет наложить санкции на ПСЖ.

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Все комментарии
Futurista
Futurista
вчера в 15:06
FFF не передаст?)...а кто передаст если не они?)....
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 14:41
Мдэ, кто-то в этом мире насытился этими деньгами интересно
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 14:13
Не родился ещё тот, кто Нассера... обманет. Плохо это, конечно, всё, когда кто-то оказывается "ровнее" всех остальных, но для Мбаппе будет урок. А то явно парень вместе с мамой себя непогрешимыми считают. Комплекс Мидаса. Немного спустится на землю, может поответственнее относиться и к жизни, и к футболу будет.
Incredulous
Incredulous
вчера в 14:02
Как удобно) Ну, кто бы сомневался, что некоторые клубы просто неприкосновенны в силу их благополучного материального состояния. Ну, а Чеферину такие междоусобицы только на руку, ну ещё и "на лапу" конечно.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:01
Бедный черепах вредит бывшему кормильцу...
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