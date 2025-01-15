FFF не передаст в УЕФА материалы дела о долге ПСЖ перед Мбаппе

В сентябре Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) обязала «Пари Сен-Жермен» выплатить форварду Килиану Мбаппе, бесплатно перешедшему в «Реал» летом, 55,4 миллиона евро невыплаченной зарплаты и бонусов.
Позднее Мбаппе обратился в дисциплинарный комитет LFP по факту невыплаты со стороны ПСЖ, но обращение было отклонено, поскольку клуб подал на LFP в суд в Париже.
До 15 января ПСЖ необходимо подтвердить в УЕФА отсутствие задолженностей перед сотрудниками, чтобы соблюсти регламент для участников еврокубков.
Федерация футбола Франции (FFF) не стала передавать в УЕФА информацию о задолженности ПСЖ перед Мбаппе, несмотря на просьбу стороны игрока. Федерация считает дело незакрытым, поскольку ПСЖ подал иск к LFP в суд в Париже.
Таким образом, в отсутствие жалобы от федерации УЕФА не сможет наложить санкции на ПСЖ.