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«Милан» сделает официальное предложение по лучшему бомбардиру «Фейеноорда»

сегодня, 10:13

«Милан» подготовил официальное предложение по нападающему «Фейеноорда» Сантьяго Хименесу, чтобы узнать позицию голландцев по данному вопросу. Ранее клуб из Роттердама заявлял, что зимой намерен сохранить всех своих лидеров, в число которых входит Хименес. Однако «Милан» может попробовать надавить на «Фейеноорд» через самого игрока.

Напомним, Хименес перешёл в голландский клуб из «Круз Азуля» в июле 2022 года. Его контракт действует до июня 2027 года. В текущем сезоне 23-летний форвард сыграл 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 15 мячей и отдал 3 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает мексиканца в 37 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Милан» арендует защитника «Манчестер Сити» Кайла Уокера.

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shlomo
shlomo
сегодня в 10:46
Наверняка будут торги и ценник на него повысится....
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