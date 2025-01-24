«Ювентус» хочет арендовать защитника «Вест Хэма»

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сегодня, 09:46

«Ювентус» заинтересован в аренде защитника «Вест Хэма» , которого не смог подписать летом. Игрок также хочет перейти в стан туринцев. Однако «Вест Хэм» настаивает на аренде с обязательным правом выкупа, в то время как «Ювентус» предлагает необязательную опцию выкупа. На данный момент идут переговоры.

Напомним, Тодибо перешёл в «Вест Хэм» из «Ниццы» в аренду с обязательным пунктом о выкупе в августе 2024 года. В текущем сезоне 25-летний центральный защитник провёл 15 матчей в АПЛ и 2 игры в Кубке английской лиги. Портал Transfermarkt оценивает француза в 32 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» договорился о подписании защитника «Челси».