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«Ювентус» хочет арендовать защитника «Вест Хэма»

сегодня, 09:46

«Ювентус» заинтересован в аренде защитника «Вест Хэма» Жан-Клера Тодибо, которого не смог подписать летом. Игрок также хочет перейти в стан туринцев. Однако «Вест Хэм» настаивает на аренде с обязательным правом выкупа, в то время как «Ювентус» предлагает необязательную опцию выкупа. На данный момент идут переговоры.

Напомним, Тодибо перешёл в «Вест Хэм» из «Ниццы» в аренду с обязательным пунктом о выкупе в августе 2024 года. В текущем сезоне 25-летний центральный защитник провёл 15 матчей в АПЛ и 2 игры в Кубке английской лиги. Портал Transfermarkt оценивает француза в 32 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» договорился о подписании защитника «Челси».

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STVA 1
STVA 1
сегодня в 09:59
Так если заинтересован, то надо брать
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