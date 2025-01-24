«Наполи» согласовал трансфер Адейеми с «Боруссией»

По информации источника, «Наполи» согласовал условия трансфера 23-летнего футболиста дортмундской «Боруссии» Карима Адейеми, но клуб еще не достиг договоренности с самим игроком.
Параллельно спортивный директор итальянского клуба Джованни Манна ведет переговоры о переходе Алехандро Гарначо из «Манчестер Юнайтед». Здесь сложилась обратная ситуация: аргентинец дал согласие на переход, но требования манкунианцев слишком высоки.
«Ман Юнайтед» снизил свои запросы с 70 млн фунтов до 65 млн евро, но стороны все еще далеки от договоренности. «Наполи» не хочет тратить слишком большие суммы, чтобы подписать замену Хвиче Кварацхелии.