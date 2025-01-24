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«Наполи» согласовал трансфер Адейеми с «Боруссией»

сегодня, 00:34

По информации источника, «Наполи» согласовал условия трансфера 23-летнего футболиста дортмундской «Боруссии» Карима Адейеми, но клуб еще не достиг договоренности с самим игроком.

Параллельно спортивный директор итальянского клуба Джованни Манна ведет переговоры о переходе Алехандро Гарначо из «Манчестер Юнайтед». Здесь сложилась обратная ситуация: аргентинец дал согласие на переход, но требования манкунианцев слишком высоки.

«Ман Юнайтед» снизил свои запросы с 70 млн фунтов до 65 млн евро, но стороны все еще далеки от договоренности. «Наполи» не хочет тратить слишком большие суммы, чтобы подписать замену Хвиче Кварацхелии.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 04:25
Ну дриблёр Адейеми конечно хороший, как Марадона любил, но нужно ещё прибавить в реализации. Ну поскольку всего 23 года прогресс по любому должен быть.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:54
Адейми щас покруче Гарначо уж точно, так ещё и дешевле выйдет во всех аспектах
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