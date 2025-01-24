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Аморим: «У Гарначо есть потенциал стать гораздо лучше во всех аспектах»

сегодня, 08:56

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал слухи о возможном уходе из команды нападающего Алехандро Гарначо.

Посмотрим, что произойдет в ближайшие дни. Он футболист «Манчестер Юнайтед» и был очень важен для нас сегодня [в поединке Лиги Европы с «Рейнджерс» (2:1)].

Полагаю, он становится сильнее во всех аспектах игры. Сегодня в центре он действовал лучше, также играл на фланге, менял позиции, он стал лучше отрабатывать в защите.

Порой он выказывает недовольство, и это здорово – значит, он хочет большего. У него есть потенциал стать гораздо лучше во всех аспектах.

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