Аморим: «У Гарначо есть потенциал стать гораздо лучше во всех аспектах»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» прокомментировал слухи о возможном уходе из команды нападающего .

Посмотрим, что произойдет в ближайшие дни. Он футболист «Манчестер Юнайтед» и был очень важен для нас сегодня [в поединке Лиги Европы с «Рейнджерс» (2:1)].

Полагаю, он становится сильнее во всех аспектах игры. Сегодня в центре он действовал лучше, также играл на фланге, менял позиции, он стал лучше отрабатывать в защите.

Порой он выказывает недовольство, и это здорово – значит, он хочет большего. У него есть потенциал стать гораздо лучше во всех аспектах.