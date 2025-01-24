В «Барселоне» оценили слухи о возвращении Неймара в клуб

Спортивный директор «Барселоны» Деку дал комментарий касательно возможного возвращения в клуб нападающего клуба «Аль-Хиляль» Неймара.
Слухи о возвращении Неймара в «Барселону» всегда были необоснованными. Мы знаем, что с момента переезда в Саудовскую Аравию он очень дорогой футболист. Неймар – один из сильнейших игроков мира, когда находится в форме. Ему были бы рады в любой команде. Ничего нельзя исключать, но, думаю, сейчас он вернётся в Бразилию. Самое главное – ему необходимо снова играть в футбол. Это принесёт радость и ему, и другим. Я не знаю, какие у него планы, но важнее всего, чтобы он был счастлив.
А так он в футбол больше не играет
А так он в футбол больше не играет
для того чтобы уже наверное в последний раз попытаться стать чемпионом мира. Может в родном "Сантосе" он сумеет преобразиться и перезагрузить
свою карьеру?
для того чтобы уже наверное в последний раз попытаться стать чемпионом мира. Может в родном "Сантосе" он сумеет преобразиться и перезагрузить
свою карьеру?