В «Барселоне» оценили слухи о возвращении Неймара в клуб

Спортивный директор «Барселоны» дал комментарий касательно возможного возвращения в клуб нападающего клуба «Аль-Хиляль» .

Слухи о возвращении Неймара в «Барселону» всегда были необоснованными. Мы знаем, что с момента переезда в Саудовскую Аравию он очень дорогой футболист. Неймар – один из сильнейших игроков мира, когда находится в форме. Ему были бы рады в любой команде. Ничего нельзя исключать, но, думаю, сейчас он вернётся в Бразилию. Самое главное – ему необходимо снова играть в футбол. Это принесёт радость и ему, и другим. Я не знаю, какие у него планы, но важнее всего, чтобы он был счастлив.