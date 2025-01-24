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В «Барселоне» оценили слухи о возвращении Неймара в клуб

сегодня, 09:30

Спортивный директор «Барселоны» Деку дал комментарий касательно возможного возвращения в клуб нападающего клуба «Аль-Хиляль» Неймара.

Слухи о возвращении Неймара в «Барселону» всегда были необоснованными. Мы знаем, что с момента переезда в Саудовскую Аравию он очень дорогой футболист. Неймар – один из сильнейших игроков мира, когда находится в форме. Ему были бы рады в любой команде. Ничего нельзя исключать, но, думаю, сейчас он вернётся в Бразилию. Самое главное – ему необходимо снова играть в футбол. Это принесёт радость и ему, и другим. Я не знаю, какие у него планы, но важнее всего, чтобы он был счастлив.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Валерыч (раскрыть)
сегодня в 17:04, ред.
Скорее наоборот: ему там всё настое*ало. Нет мотивации и куража в игре. Неймар слишком хорош и относительно не стар для такого чемпа. Дурак, что повёлся на арабские бабки - после ЧМ 2022, когда он был в шикарной форме. Мог бразил на тот момент нормальный клуб найти.
Aleks Captain
Aleks Captain
сегодня в 16:13
Пусть возвращается и дайвера захватит ,скучно без них в большом футболе
протон
протон ответ Валерыч (раскрыть)
сегодня в 15:45
Допустим он попадает в Барселону, такое как в СА не прокатит гнать будут в три шеи
протон
протон
сегодня в 15:44
Неймар – один из сильнейших игроков мира
Карнавалка натуральная и пустышка дармоед. Вы видели плотину самой мощной ГЭС? Просто держите этот щит против такого бездельника как травматолог из Бразилии.
Dima salev
Dima salev
сегодня в 15:04
Свойм капризом Неймар загубыл сборной Бразилии. Винисиус в клубе играет хорошо а в сборной не видно так же и Рафьиня, это всё заслуги Неймара. Из сборной Бразилии сделал театр
Валерыч
Валерыч
сегодня в 13:13
Про возвращение Неймара в "Барсу" вообще говорить смешно.Скорее всего в родной "Сантос" вернётся. В СА он уже никому не нужен. Главный тренер «Аль-Хилаля» Жорже Жезуш не видит его в команде. Сейчас у Неймара - одна цель: попытаться попасть в сборную Бразилии и поехать вместе с ней на ЧМ-2026,
для того чтобы уже наверное в последний раз попытаться стать чемпионом мира. Может в родном "Сантосе" он сумеет преобразиться и перезагрузить
свою карьеру?
Agamaga___05
Agamaga___05 ответ ef3m4gcvsbk3 (раскрыть)
сегодня в 11:50
Наши игроки могут усилить европейский клуб? Нет!
Один Головин пока что-то может.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 11:30, ред.
Отличный комментарий Деку. Особенно в той части, что бразилец является одним из сильнейших футболистов в мире. Ни прибавить, ни убавить. Нет, добавлю.
Два дня назад на Ю-Тубе показали нарезки матчей с его участием. Супер !
Ну а про новый исход в "Барселону" - ерунда, конечно. Там своих технарей хватает; кроме того, в связи с длительным простоем из-за травмы он уже не годен для этого клуба.
ef3m4gcvsbk3
ef3m4gcvsbk3
сегодня в 11:29
Скажите на милость,почему Российских футболёров не приглашают играть в топ-клубы,про Южную Америку- вообще молчу!А здесь на форуме знатоки этих футболёров!!!
112910415
112910415
сегодня в 10:40
совсем понятно ответил !
yeq4v3626xtx
yeq4v3626xtx
сегодня в 10:32
"Неймар – один из сильнейших игроков мира, когда находится в форме." - то есть уже никогда.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 10:11
Этот артист нужен только таким же карнавальщикам...
drug01
drug01
сегодня в 10:10
Действительно зачем он им нужен?
Ironigor
Ironigor
сегодня в 10:00
Да зачем он нужен. Хватит уже мусолить этот бред.
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 10:00
В качестве представителя клуба возможно)
А так он в футбол больше не играет
sv_1969
sv_1969
сегодня в 09:57
Неймар уже кончился как футболист
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