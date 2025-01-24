«Айнтрахт» согласовал трансфер нападающего «Марселя» Вахи

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сегодня, 09:59

Вчера «Айнтрахт» согласовал трансфер нападающего «Марселя» . Сегодня игрок пройдёт медицинский осмотр для немецкого клуба. Сумма трансфера составит 26 миллионов евро плюс 3 миллиона евро в виде бонусов, также «Марсель» получит 12% от последующей продажи игрока.

Напомним, Вахи перешёл в стан «провансальцев» из «Ланса» в августе 2024 года. В текущем сезоне 22-летний форвард провёл 13 матчей в Лиге 1, в которых забил 3 мяча и отметился голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает француза ивуарийского происхождения в 25 миллионов евро.

Ранее «Манчестер Сити» подписал нападающего «Айнтрахта» Омара Мармуша.