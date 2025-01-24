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«Манчестер Юнайтед» предложит более 30 млн евро за Доргу

сегодня, 12:20

«Манчестер Юнайтед» подготовил новое предложение по покупке защитника «Лечче» Патрика Доргу. Оно составит более 30 миллионов евро.

Доргу по-прежнему остаётся главной трансферной целью клуба.

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протон
протон
сегодня в 15:12
Неужели 20 летний пацан из Лечче делает что-то такое сверх выдающееся отличающее его от сотен других 20 летних пацанов из какого-нибудь Чемпионшипа чтобы стоить 30 лямов.
Зачем тогда все эти академии и скаутские отделы, если такой клуб как МЮ не может найти таланта в Англии или раскрутить его самостоятельно
drug01
drug01
сегодня в 12:27
Если он им очень нужен тогда согласен
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