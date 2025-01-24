«Манчестер Юнайтед» предложит более 30 млн евро за Доргу

«Манчестер Юнайтед» подготовил новое предложение по покупке защитника «Лечче» Патрика Доргу. Оно составит более 30 миллионов евро.
Доргу по-прежнему остаётся главной трансферной целью клуба.
«Манчестер Юнайтед» подготовил новое предложение по покупке защитника «Лечче» Патрика Доргу. Оно составит более 30 миллионов евро.
Доргу по-прежнему остаётся главной трансферной целью клуба.
Зачем тогда все эти академии и скаутские отделы, если такой клуб как МЮ не может найти таланта в Англии или раскрутить его самостоятельно
Зачем тогда все эти академии и скаутские отделы, если такой клуб как МЮ не может найти таланта в Англии или раскрутить его самостоятельно