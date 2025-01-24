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«Вулверхэмптон» заинтересован в подписании полузащитника «Бетиса»

сегодня, 11:10

«Вулверхэмптон» проявляет предметный интерес к полузащитнику «Бетиса» Джонни Кардосо. Также у «Тоттенхэма» есть возможность выкупить игрока за 25 миллионов евро.

В текущем сезоне Кардосо провёл 23 матча во всех турнирах, в которых отметился голом и голевой передачей, а также получил 4 жёлтых карточки. Контракт американца с «Бетисом» действует до июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает Кардосо в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» может подписать 23-летнего опорного полузащитника.

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Варвар7
Варвар7
сегодня в 11:21
Главное чтобы сам Кордосо не запутался от предложений.)))
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