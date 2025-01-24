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«Лацио» близок к приобретению полузащитника «Челси»

сегодня, 10:35

«Лацио» близок к подписанию полузащитника «Челси» Чезаре Казадеи. Переговоры находятся в завершающей стадии. Сумма трансфера оценивается в 12 миллионов евро плюс 20 % от последующей продажи игрока. В данных переговорах ключевую роль сыграл спортивный директор «Лацио» Анжело Фабиани.

В текущем сезоне Казадеи провёл 5 матчей в Лиге Конференций (2 жёлтых карточки) и одну игру в Кубке английской лиги. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего итальянца в 10 миллионов евро.

Ранее «Лацио» арендовал полузащитника «Баварии» Ариона Ибрагимовича.

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Все комментарии
lazzioll
lazzioll ответ k3ajjaa2ga24 (раскрыть)
сегодня в 15:28
Челси 25 хотел изначально, поэтому сделка может вообще не произойти
k3ajjaa2ga24
k3ajjaa2ga24
сегодня в 11:05
Оказывается Лацио даже переплачивает за игрока.
Вещий
Вещий
сегодня в 10:43
Челси может себе позволить распродажу....
Гость
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