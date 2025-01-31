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В «Ростове» высказались о неявке Саравии на сбор

вчера, 18:29

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин прокомментировал источнику ситуацию с неявкой в расположение клуба уругвайского полузащитника Родриго Саравии.

Саравия важный для команды игрок. Мы ждём его скорейшего приезда, ведём переговоры с его представителями. Пока переговоры, к сожалению, неконструктивны. Родриго в нарушение контракта не приехал на регулярный медицинской осмотр и на тренировочные сборы. За те полгода, что он провёл в команде, тренерский штаб встраивал футболиста в игровую схему — он прошёл адаптацию, и мы надеемся на Родриго как на боевую единицу. Это очень неприятная и неожиданная ситуация.

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Все комментарии
Гражданин России
Гражданин России
вчера в 22:02
Зачем нам легионеры в условиях санкций? Нет еврокубков, нет мотивации стремиться куда-либо. Надо наигрывать свою молодежь, а не брать забугорных игроков, которые , мягко говоря, не особо хорошего качества. Пока наши клубы это не поймут, легионеры так и будут заниматься кидаловом.
lotsman
lotsman
вчера в 18:32
Выжимает повышение в зарплате. А вообще то, это уже не игрок, если он делает так.
Гость
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