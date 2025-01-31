В «Ростове» высказались о неявке Саравии на сбор

Спортивный директор «Ростова» прокомментировал источнику ситуацию с неявкой в расположение клуба уругвайского полузащитника .

Саравия важный для команды игрок. Мы ждём его скорейшего приезда, ведём переговоры с его представителями. Пока переговоры, к сожалению, неконструктивны. Родриго в нарушение контракта не приехал на регулярный медицинской осмотр и на тренировочные сборы. За те полгода, что он провёл в команде, тренерский штаб встраивал футболиста в игровую схему — он прошёл адаптацию, и мы надеемся на Родриго как на боевую единицу. Это очень неприятная и неожиданная ситуация.