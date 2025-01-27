ЦСКА объявил о начале второго тренировочного сбора, который пройдет в Абу-Даби (ОАЭ). Об этом сообщила пресс-служба московского клуба.
Состав игроков остается прежним, за исключением плановой замены двух молодых футболистов: вместо Ивана Ананьева и Амирхоссейна Риванди к основной команде присоединились игроки молодежки Александр Вакулич и Артём Сериков. Вакулич – чемпион МФЛ сезона 2024, лучший ассистент и игрок ЮФЛ-1 сезона 2023, а Сериков – лучший бомбардир и игрок по системе «гол+пас» прошлого сезона ЮФЛ-1.
Есть ощущение,чтоего для молодежки подписали
А вот серикова можно было и на первый брать,как и вакулича.
Есть ощущение,чтоего для молодежки подписали
А вот серикова можно было и на первый брать,как и вакулича.