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ЦСКА объявил о начале второго тренировочного сбора

сегодня, 14:57

ЦСКА объявил о начале второго тренировочного сбора, который пройдет в Абу-Даби (ОАЭ). Об этом сообщила пресс-служба московского клуба.

Состав игроков остается прежним, за исключением плановой замены двух молодых футболистов: вместо Ивана Ананьева и Амирхоссейна Риванди к основной команде присоединились игроки молодежки Александр Вакулич и Артём Сериков. Вакулич – чемпион МФЛ сезона 2024, лучший ассистент и игрок ЮФЛ-1 сезона 2023, а Сериков – лучший бомбардир и игрок по системе «гол+пас» прошлого сезона ЮФЛ-1.

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Все комментарии
Датак
Датак
сегодня в 19:04, ред.
Ананьев,получается,слабоват...
Есть ощущение,чтоего для молодежки подписали
А вот серикова можно было и на первый брать,как и вакулича.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 17:56
Молодых привлекли в основу и это замечательно. Удачных сборов.
drug01
drug01
сегодня в 15:00
Надо бы усилить состав!!!
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