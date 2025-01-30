Артига: «Сбор и наша подготовка проходят очень хорошо»

Главный тренер «Химок» оценил нынешний состав команды.

Считаю, что сбор и наша подготовка проходят очень хорошо. Самое важное — подготовить игроков, чтобы они не получили травмы. Сейчас начинается вторая часть нашего сбора, мы хотим делать упор на тактику.

Вокруг «Химок» уже полгода идут разговоры, что слишком большая заявка? Это большая разница по сравнению с летним сбором. Я приехал в команду за 15 дней до начала чемпионата, и у нас было 38 игроков. Сейчас у нас есть 20–23 игрока. Для футболистов это важно, они знают, что они могут себя показать.

Сейчас никто команду не покидает. Понятно, что мы сейчас не можем кого‑то подписать. Нужно ждать. Я доволен игроками, которые сейчас есть. Посмотрим, что будет дальше.