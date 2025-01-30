Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Артига: «Сбор и наша подготовка проходят очень хорошо»

сегодня, 09:50

Главный тренер «Химок» Франк Артига оценил нынешний состав команды.

Считаю, что сбор и наша подготовка проходят очень хорошо. Самое важное — подготовить игроков, чтобы они не получили травмы. Сейчас начинается вторая часть нашего сбора, мы хотим делать упор на тактику.

Вокруг «Химок» уже полгода идут разговоры, что слишком большая заявка? Это большая разница по сравнению с летним сбором. Я приехал в команду за 15 дней до начала чемпионата, и у нас было 38 игроков. Сейчас у нас есть 20–23 игрока. Для футболистов это важно, они знают, что они могут себя показать.

Сейчас никто команду не покидает. Понятно, что мы сейчас не можем кого‑то подписать. Нужно ждать. Я доволен игроками, которые сейчас есть. Посмотрим, что будет дальше.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Супруга Карпина рассказала, какое место займёт «Ростов» в этом сезоне
Вчера, 22:29
Валерий Карпин назвал самый неожиданный подарок от своей супруги Дарьи
Вчера, 22:07
Франк Артига сравнил Бакаева с Ямалем
Вчера, 21:31
Карпин рассказал, что нужно сделать «Спартаку», чтобы стать чемпионом
Вчера, 18:10
Романцев оценил шансы «Спартака» не чемпионство в нынешнем сезоне
Вчера, 17:06
Салихова: «Я была сильно против трансфера Кокорина в „Спартак“»
Вчера, 11:53
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 10:54
а из Барсы не звонили разве про Бакаева ?
m8zubqz72gvr
m8zubqz72gvr
сегодня в 10:23
Стоит пожелать Химкам удачного продолжения сезона.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 