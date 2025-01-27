Семак: «Проигрывать никто не любит, но это этап подготовки»

Главный тренер «Зенита» прокомментировал два поражения команды в контрольных матчах за день. Коллектив уступил «Динамо» (1:3) и «Ноа» (1:2).

Когда планировали два матча, мы все‑таки надеялись, что в нашем распоряжении будет больше здоровых игроков. Так сложилось, что Никита Лобов прилетел сегодня рано утром и сыграл 90 минут. В этом отношении, конечно, ребятам пришлось сложно по полному матчу провести.

У нас не было возможности делать ротацию, но самое главное, что и в первом, и во втором матче все живы‑здоровы. Конечно, проигрывать никто не любит, но это этап подготовки. Я думаю, на данном этапе в таком результате нет ничего страшного.

Если говорить об итогах всего сбора, то самое негативное – это травмы. У Славы Караваева она достаточно серьезная, он выбыл надолго. Плюс Дима Васильев. В первый день и практически в последний – две травмы. У остальных игроков – микроповреждения, которые не позволили сегодня сыграть. Нуралы Алип восстанавливается после травмы, а Максим Глушенков получил небольшое повреждение, поэтому поберегли этих ребят.

Надеюсь, что к следующему сбору те игроки, на которых мы рассчитываем, будут готовы лучше, и мы будем больше играть. Тот объем общей работы, который был запланирован, мы в принципе выполнили. Ребята немножко отдохнут, и приступим ко второму сбору.