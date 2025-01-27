Семак: «Проигрывать никто не любит, но это этап подготовки»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал два поражения команды в контрольных матчах за день. Коллектив уступил «Динамо» (1:3) и «Ноа» (1:2).
Когда планировали два матча, мы все‑таки надеялись, что в нашем распоряжении будет больше здоровых игроков. Так сложилось, что Никита Лобов прилетел сегодня рано утром и сыграл 90 минут. В этом отношении, конечно, ребятам пришлось сложно по полному матчу провести.
У нас не было возможности делать ротацию, но самое главное, что и в первом, и во втором матче все живы‑здоровы. Конечно, проигрывать никто не любит, но это этап подготовки. Я думаю, на данном этапе в таком результате нет ничего страшного.
Если говорить об итогах всего сбора, то самое негативное – это травмы. У Славы Караваева она достаточно серьезная, он выбыл надолго. Плюс Дима Васильев. В первый день и практически в последний – две травмы. У остальных игроков – микроповреждения, которые не позволили сегодня сыграть. Нуралы Алип восстанавливается после травмы, а Максим Глушенков получил небольшое повреждение, поэтому поберегли этих ребят.
Надеюсь, что к следующему сбору те игроки, на которых мы рассчитываем, будут готовы лучше, и мы будем больше играть. Тот объем общей работы, который был запланирован, мы в принципе выполнили. Ребята немножко отдохнут, и приступим ко второму сбору.
«Зенит» потратил на южноамериканцев почти 300 млн евро за 10 лет!
Конечно Вы сейчас скажете :
- Но мы и продаем....
Но есть разница - моржа и убытки...
"14 из 25 футболистов принесли «Зениту» небольшой доход – либо от перепродажи, либо от аренды. В сумме – 172,56 млн евро (включая июньский переход Вендела). Правда, за 10-летний срок клуб еще успел продать Халка, Эзекиля Гарая и Кристиана Ансальди за 84 млн евро. Итого «Зенит» оказался в минусе на 126,1 млн евро, хотя часть игроков остается в клубе..
Однако действия «Зенита» не всегда были глубоко продуманными. Так, в 2017-м клуб купил Ригони за 9 млн евро. После этого он дважды уходил в платную аренду (за 1,5 млн), а в конце концов за 100 тысяч евро аргентинец был продан в «Эльче». И уже через год испанцы перепродали игрока за 3,5 млн в «Сан-Паулу»."
Так что при таких раскладах Зенит вообще не должен выбирать в спарринг партнеры Ноа или... отгружать с десяток круглых...
«Зенит» потратил на южноамериканцев почти 300 млн евро за 10 лет!
Конечно Вы сейчас скажете :
- Но мы и продаем....
Но есть разница - моржа и убытки...
"14 из 25 футболистов принесли «Зениту» небольшой доход – либо от перепродажи, либо от аренды. В сумме – 172,56 млн евро (включая июньский переход Вендела). Правда, за 10-летний срок клуб еще успел продать Халка, Эзекиля Гарая и Кристиана Ансальди за 84 млн евро. Итого «Зенит» оказался в минусе на 126,1 млн евро, хотя часть игроков остается в клубе..
Однако действия «Зенита» не всегда были глубоко продуманными. Так, в 2017-м клуб купил Ригони за 9 млн евро. После этого он дважды уходил в платную аренду (за 1,5 млн), а в конце концов за 100 тысяч евро аргентинец был продан в «Эльче». И уже через год испанцы перепродали игрока за 3,5 млн в «Сан-Паулу»."
Так что при таких раскладах Зенит вообще не должен выбирать в спарринг партнеры Ноа или... отгружать с десяток круглых...
При всем уважении к сопернику, Зенит обязан был его обыгрывать при любых обстоятельствах...
Для справки:
По данным на 2024 год, общая стоимость футбольной команды «Ноа» из Еревана — 8,95 млн евро.
Некоторые игроки и их стоимость:
Огньен Чанчаревич (вратарь) — 175 тыс. евро;
Алексей Площадный (вратарь) — 150 тыс. евро;
Артур Конеглян (вратарь) — 25 тыс. евро;
Сергей Мурадян (центральный защитник) — 400 тыс. евро;
Оганес Амбарцумян (правый защитник) — 225 тыс. евро;
Густаво Сангаре (опорный полузащитник) — 700 тыс. евро;
Ян Этеки (опорный полузащитник) — 700 тыс. евро;
Мартин Гамбош (центральный полузащитник) — 300 тыс. евро;
Артак Дашян (центральный полузащитник) — 150 тыс. евро;
Имран Улад Омар (атакующий полузащитник) — 800 тыс. евро;
Гор Манвелян (атакующий полузащитник) — 350 тыс. евро.
О чем речь, Сергей Богданович?
При всем уважении к сопернику, Зенит обязан был его обыгрывать при любых обстоятельствах...
Для справки:
По данным на 2024 год, общая стоимость футбольной команды «Ноа» из Еревана — 8,95 млн евро.
Некоторые игроки и их стоимость:
Огньен Чанчаревич (вратарь) — 175 тыс. евро;
Алексей Площадный (вратарь) — 150 тыс. евро;
Артур Конеглян (вратарь) — 25 тыс. евро;
Сергей Мурадян (центральный защитник) — 400 тыс. евро;
Оганес Амбарцумян (правый защитник) — 225 тыс. евро;
Густаво Сангаре (опорный полузащитник) — 700 тыс. евро;
Ян Этеки (опорный полузащитник) — 700 тыс. евро;
Мартин Гамбош (центральный полузащитник) — 300 тыс. евро;
Артак Дашян (центральный полузащитник) — 150 тыс. евро;
Имран Улад Омар (атакующий полузащитник) — 800 тыс. евро;
Гор Манвелян (атакующий полузащитник) — 350 тыс. евро.
О чем речь, Сергей Богданович?