«Тюмень» проведёт матч с национальной командой КНДР на сборах

На втором зимнем сборе футбольный клуб «Тюмень» проведет контрольный матч против национальной сборной КНДР . Об этом говорится на сайте клуба.

Планировалось, что 2 февраля сибиряки в Турции сыграют с узбекистанским «Сурханом», который в последнем чемпионате своей страны занял седьмое место. Однако эта команда хотела провести матч на своём поле, до которого тюменцам нужно ехать около часа… Организаторы сбора предложили российской команде другой вариант — сыграть в этот день с национальной командой КНДР . Отметим, что она по своему уровню схожа и даже сильнее некоторых соперников сборной России, с которыми она играла в прошлом году. Напомним, что тогда она встречалась с соперниками из Вьетнама, Брунея и Сирии, которые в свежем рейтинге ФИФА занимают соответственно 95, 189 и 94 места. Сборная КНДР находится на 114-й строчке. В Турции она готовится к мартовским матчам третьего раунда отборочного раунда чемпионата мира с футболистами Катара и ОАЭ . Последний раз тюменцы играли против национальной сборной также на турецком сборе. Было это четыре года назад. Тот матч со сборной Монголии завершился со счётом 0:0.