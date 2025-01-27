Soccer.ru
ГлавнаяНовостиМежсезонье и сборы

«Тюмень» проведёт матч с национальной командой КНДР на сборах

сегодня, 13:40

На втором зимнем сборе футбольный клуб «Тюмень» проведет контрольный матч против национальной сборной КНДР. Об этом говорится на сайте клуба.

Планировалось, что 2 февраля сибиряки в Турции сыграют с узбекистанским «Сурханом», который в последнем чемпионате своей страны занял седьмое место. Однако эта команда хотела провести матч на своём поле, до которого тюменцам нужно ехать около часа… Организаторы сбора предложили российской команде другой вариант — сыграть в этот день с национальной командой КНДР. Отметим, что она по своему уровню схожа и даже сильнее некоторых соперников сборной России, с которыми она играла в прошлом году. Напомним, что тогда она встречалась с соперниками из Вьетнама, Брунея и Сирии, которые в свежем рейтинге ФИФА занимают соответственно 95, 189 и 94 места. Сборная КНДР находится на 114-й строчке. В Турции она готовится к мартовским матчам третьего раунда отборочного раунда чемпионата мира с футболистами Катара и ОАЭ. Последний раз тюменцы играли против национальной сборной также на турецком сборе. Было это четыре года назад. Тот матч со сборной Монголии завершился со счётом 0:0.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
В «Ахмате» подвели итоги первого сбора
Сегодня, 10:58
ОфициальноСтанкович вернулся в расположение «Спартака» на втором сборе
25 января
«Ахмат» проведёт пять товарищеских матчей на втором сборе
24 января Фото
Стало известно, когда Станкович присоединится к «Спартаку»
20 января
Новичок «Зенита» Луис Энрике прибыл на сбор команды
20 января Фото
Фернандес и Вера присоединятся к «Химкам» в ближайшее время
20 января
Все комментарии
7unuw2bhnrtt
7unuw2bhnrtt
сегодня в 15:11
Спарринг у сибиряков покруче чем у сборной страны
nptpff7brw93
nptpff7brw93
сегодня в 14:31
Так Тюмень вышла на уровень сборных.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 14:16
И как они смогли договорится о таком матче.... не проплатили ли случайно....
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 