Игрок «Бастии» чуть не стал жертвой мошенничества в конце трансферного окна

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сегодня, 08:49

Полузащитник «Бастии» едва не стал жертвой мошенничества в последние часы зимнего трансферного окна.

Как сообщил L'Equipe, футболист в тот день как обычно отправился на тренировочную базу. Около 9 утра он узнал, что достигнуто соглашение об аренде между его клубом и «Айнтрахтом» из Брауншвейга, который выступает во второй Бундеслиге, и ему нужно быстро уезжать, поскольку трансферное окно в Германии заканчивается в 18:00.

По этой причине хавбек поспешно покинул Корсику, направившись в Германию через Париж. В пути футболист ознакомился с турнирной таблицей чемпионата, в котором выступает его новая команда (17-е место), и городом, где он должен был жить. По дороге между парижскими аэропортами Орли и Руасси игрок и его агент обнаружили, что за переходом скрывается попытка мошенничества.

Как отметил игрок в интервью L'Equipe, его агент через одного из своих знакомых в Германии навёл более подробные справки и понял, что «Айнтрахт Брауншвейг» никогда не был заинтересован в нём, а вся информация являлась ложной. Неизвестный выдавал себя за Бенджамина Кесселя, спортивного директора немецкого клуба.

При этом всё, начиная с WhatsApp и заканчивая клубными документами, указывало на то, что это настоящий Кессель. Выдавая себя за него, некто попытался получить деньги якобы на медицинское обследование для игрока стоимостью около 10 тысяч евро под предлогом того, что у немецкого клуба больше нет соглашения с местными больницами.

В 15:00 Мажиотти начал отправляться назад, а дома оказался в 21:00. Сам он прокомментировал произошедшее следующим образом:

В те часы ожидания было тяжело. Задаёшь себе много вопросов. Думаешь, чем я заслужил это? Но я никого не виню. Это просто случилось со мной.

Предположительно, тот человек пытался обмануть и других игроков, выступающих за «Генгам», «Аяччо» и «Нанси». «Айнтрахт» подал жалобу.