Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКриминал

Бывший игрок «Интера» Наингголан арестован за торговлю наркотиками

сегодня, 14:40

Бывший футболист «Ромы», «Кальяри» и «Интера» Раджа Наингголан угодил в скандал.

По сообщениям бельгийской прессы, футболист был арестован сегодня утром по обвинению в международной торговле наркотиками. Подробности случившегося не раскрываются.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
17-летний подросток арестован по делу об угрозах, полученных женой Хаверца
22 января
Французский клуб ограбили и забрали рождественские подарки для детей
20 декабря 2024
Брат Поля Погба приговорён к году тюрьмы за участие в похищении
19 декабря 2024
Федорищев рассказал, причастен ли «Зенит» к коррупции в судейском корпусе
19 декабря 2024
ОфициальноНа игрока «Рапида» напали, у него травма черепа
16 декабря 2024
Дом Румменигге был ограблен
13 декабря 2024
Сортировать
Все комментарии
Датак
Датак
сегодня в 19:07
Неделю назад положил "сухой лист"...
Видимо,друой лист тоже подсох)
magnum3000
magnum3000
сегодня в 18:43
Жадность фраера сгубила. Он за свою футбольную карьеру миллионером стал и всё мало.
Rafael Benitez
Rafael Benitez
сегодня в 18:02
Это уже фильм какой-то.
матос
матос ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 15:46
ну да , на родине хотел завершить похоже. только вот я как-то упустил момент как его супруга , она онкологией сильно болела во времена его выступлений за Интер.
STVA 1
STVA 1 ответ матос (раскрыть)
сегодня в 15:42
Да я знаю... Я просто имел в виду что поиграл по миру и приехал домой)))
матос
матос ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 15:37
дык он бельгиец так-то
STVA 1
STVA 1
сегодня в 15:11
Съездил поиграть в Бельгии)))
Futurista
Futurista
сегодня в 14:46
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 