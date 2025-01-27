Бывший игрок «Интера» Наингголан арестован за торговлю наркотиками

Бывший футболист «Ромы», «Кальяри» и «Интера» Раджа Наингголан угодил в скандал.
По сообщениям бельгийской прессы, футболист был арестован сегодня утром по обвинению в международной торговле наркотиками. Подробности случившегося не раскрываются.
Бывший футболист «Ромы», «Кальяри» и «Интера» Раджа Наингголан угодил в скандал.
По сообщениям бельгийской прессы, футболист был арестован сегодня утром по обвинению в международной торговле наркотиками. Подробности случившегося не раскрываются.
Видимо,друой лист тоже подсох)
Видимо,друой лист тоже подсох)