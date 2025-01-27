Бывший игрок «Интера» Наингголан арестован за торговлю наркотиками

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сегодня, 14:40

Бывший футболист «Ромы», «Кальяри» и «Интера» угодил в скандал.

По сообщениям бельгийской прессы, футболист был арестован сегодня утром по обвинению в международной торговле наркотиками. Подробности случившегося не раскрываются.