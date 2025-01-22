Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКриминалАнглия. Кубок 2024/2025

17-летний подросток арестован по делу об угрозах, полученных женой Хаверца

вчера, 16:30
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)1 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедЗакончился после серии пенальти

17-летний подросток из Сент-Олбанса был арестован после того, как жене нападающего «Арсенела» Кая Хаверца были отправлены оскорбительные сообщения в социальной сети. Об этом сообщает источник со ссылкой на полицию Хартфордшира.

После поражения от «Манчестер Юнайтед» в Кубке Англии в начале месяца супруга футболиста София опубликовала скриншоты сообщений с оскорблениями и угрозами, адресованными в адрес будущего ребёнка пары, которые она получила.

В полиции рассказали, что подростка отпустили под залог, пока продолжается расследование.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Французский клуб ограбили и забрали рождественские подарки для детей
20 декабря 2024
Брат Поля Погба приговорён к году тюрьмы за участие в похищении
19 декабря 2024
Федорищев рассказал, причастен ли «Зенит» к коррупции в судейском корпусе
19 декабря 2024
ОфициальноНа игрока «Рапида» напали, у него травма черепа
16 декабря 2024
Дом Румменигге был ограблен
13 декабря 2024
Каманцев рассказал Федорищеву о коррупции в российском судействе
06 декабря 2024
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:42
Можно было предположить, что окажется какой-нибудь мамкин воин.
shur
shur ответ Dauletbek (раскрыть)
вчера в 17:47
...без около футбольной жизни, сам футбол безлик, ну играют 22
чувака в своё удовольствие мяч пиняют (...сейчас Сережка Пиняев
обидется!) В Союзе, в Москве жила-была женщина "Машка" вот это
была история,очень популярная у футболистов и болельщиков в
Лужниках,сколько баек и историй связанно с ней,легенда!
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 17:20
Ну очень футбольная новость.
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 17:07
...парнишка то живёт в Сент-Олбанс,а это столица одного из племён
кельтов...!!! Ещё хорошо отделалась!
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:34
Сколько такой нечисти развелось - одного из таких чуть "прижучили" - уже хорошо!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 