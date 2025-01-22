17-летний подросток арестован по делу об угрозах, полученных женой Хаверца

17-летний подросток из Сент-Олбанса был арестован после того, как жене нападающего «Арсенела» Кая Хаверца были отправлены оскорбительные сообщения в социальной сети. Об этом сообщает источник со ссылкой на полицию Хартфордшира.
После поражения от «Манчестер Юнайтед» в Кубке Англии в начале месяца супруга футболиста София опубликовала скриншоты сообщений с оскорблениями и угрозами, адресованными в адрес будущего ребёнка пары, которые она получила.
В полиции рассказали, что подростка отпустили под залог, пока продолжается расследование.
чувака в своё удовольствие мяч пиняют (...сейчас Сережка Пиняев
обидется!) В Союзе, в Москве жила-была женщина "Машка" вот это
была история,очень популярная у футболистов и болельщиков в
Лужниках,сколько баек и историй связанно с ней,легенда!
чувака в своё удовольствие мяч пиняют (...сейчас Сережка Пиняев
обидется!) В Союзе, в Москве жила-была женщина "Машка" вот это
была история,очень популярная у футболистов и болельщиков в
Лужниках,сколько баек и историй связанно с ней,легенда!
кельтов...!!! Ещё хорошо отделалась!
кельтов...!!! Ещё хорошо отделалась!