17-летний подросток арестован по делу об угрозах, полученных женой Хаверца

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вчера, 16:30

17-летний подросток из Сент-Олбанса был арестован после того, как жене нападающего «Арсенела» были отправлены оскорбительные сообщения в социальной сети. Об этом сообщает источник со ссылкой на полицию Хартфордшира.

После поражения от «Манчестер Юнайтед» в Кубке Англии в начале месяца супруга футболиста София опубликовала скриншоты сообщений с оскорблениями и угрозами, адресованными в адрес будущего ребёнка пары, которые она получила.

В полиции рассказали, что подростка отпустили под залог, пока продолжается расследование.