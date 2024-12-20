Французский клуб ограбили и забрали рождественские подарки для детей

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вчера, 23:54

Несколько дней назад было ограблено здание футбольного клуба «Бельвес», расположенного в Дордони (Франция).

Помимо телевизоров и напитков, воры, взломав входную дверь, взяли подарки, предназначенные для детей клуба. Примерно 20 детей должны были получить фирменные футболки и спортивные костюмы, оплаченные спонсорами, во время традиционного дня рождественской ёлки.

Президент клуба Корнелия Симон призвала грабителей вернуть подарки: