Французский клуб ограбили и забрали рождественские подарки для детей

Несколько дней назад было ограблено здание футбольного клуба «Бельвес», расположенного в Дордони (Франция).
Помимо телевизоров и напитков, воры, взломав входную дверь, взяли подарки, предназначенные для детей клуба. Примерно 20 детей должны были получить фирменные футболки и спортивные костюмы, оплаченные спонсорами, во время традиционного дня рождественской ёлки.
Президент клуба Корнелия Симон призвала грабителей вернуть подарки:
Мы говорим грабителям: верните подарки. Это очень больно, нам пришлось вручить подарки детям в среду, а некоторые дети не получат своих подарков.