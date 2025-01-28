Игрок «Атлетика» предотвратил попытку ограбления своего дома

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сегодня, 13:28

Полузащитник «Атлетика» пресёк попытку ограбления своего дома. В понедельник трое мужчин в капюшонах проникли на территорию владений футболиста. Беренгер находился дома вместе с женой. Он заметил грабителей и не дал им проникнуть в дом, успев закрыть дверь из армированного стекла.

Злоумышленники не сдались. Один из них пытался вскрыть дверь с помощью железного прута, а другой угрожал Беренгеру, направив на него пистолет. Игроку «Атлетика» удалось активировать охранную систему дома. После чего грабители скрылись. Беренгер и его супруга не пострадали.

Ранее полузащитник «Челси», находящийся в аренде в «Страсбуре», Андрей Сантос стал жертвой ограбления.