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Игрок «Атлетика» предотвратил попытку ограбления своего дома

сегодня, 13:28

Полузащитник «Атлетика» Алехандро Беренгер пресёк попытку ограбления своего дома. В понедельник трое мужчин в капюшонах проникли на территорию владений футболиста. Беренгер находился дома вместе с женой. Он заметил грабителей и не дал им проникнуть в дом, успев закрыть дверь из армированного стекла.

Злоумышленники не сдались. Один из них пытался вскрыть дверь с помощью железного прута, а другой угрожал Беренгеру, направив на него пистолет. Игроку «Атлетика» удалось активировать охранную систему дома. После чего грабители скрылись. Беренгер и его супруга не пострадали.

Ранее полузащитник «Челси», находящийся в аренде в «Страсбуре», Андрей Сантос стал жертвой ограбления.

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Все комментарии
c95weva5sf5u
c95weva5sf5u
сегодня в 15:26
Молодец парень не растерялся,и хорошо что всё обошлось
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 13:55
Жалкие люди, которые посягают на имущество людей, даже если у них 100 млрд $ , это их заработанные деньги!
adekvat
adekvat
сегодня в 13:44
Нормально они в наглую у них лезут, даже зная что хозяева дома. Цивилизация однако.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 13:43
Я уж грешным делом подумал что он рукопашную устроил...
Гость
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