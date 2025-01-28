В Англии полиция расследует масштабную утечку номеров телефонов игроков

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сегодня, 12:55

По информации источника, Английская Премьер-Лига и полиция расследуют масштабную утечку номеров мобильных телефонов игроков, в том числе очень известных футболистов. Также в открытом доступе оказались телефоны игроков Английской футбольной лиги (EFL).

Игроки были предупреждены о ситуации и о необходимости игнорировать сообщения, приходящие с неопознанных номеров.

Daily Mail приводит несколько примеров попыток мошенничества. В одном с неназванным игроком связался некто, выдававший себя за сотрудника клуба по связям, чтобы предложить помощь в поиске жилья, а в другом случае мошенник выдавал себя за товарища по команде нового футболиста и просил показать ему «вступительное видео».

Ещё одна используемая тактика — попытка получить доступ к группам WhatsApp, которые используют игроки в ряде клубов. В каждом случае мошенник выдавал себя за члена команды, отправлял сообщения другому игроку, утверждая, что потерял свой телефон, а затем просил повторно добавить его в групповой чат команды на его «новом» номере.

Во многих случаях были попытки начать разговор с игроками, прежде чем просить предоставить личные данные.

Составляется список номеров, которые использовались для связи с игроками, а также методы, которые использовались мошенниками. На данном этапе неизвестно, как были получены эти номера. Предполагается, что самые ранние случаи произошли в начале текущего сезона.

Инсайдеры АПЛ говорят, что они поделились соответствующей информацией с клубами, чтобы привлечь внимание к проблеме, и предложили поддержку, где это было необходимо.

EFL направит клубам письма, чтобы проинформировать их о ситуации и призвать предупредить своих игроков, чтобы они были осторожными, если получат нежелательные предложения.