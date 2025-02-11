Сперцян рассказал о ближайших целях сборной Армении

Полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян ответил на вопрос о целях национальной команды.
Когда сборная сможет выйти на большой турнир? Это мечта нашей команды, мы этого очень хотим. Иногда что-то складывается не так, как мы хотим. Тяжелые игры, где-то не хватает опыта — у нас много молодых футболистов. Мы будем выполнять свою задачу — как можно скорее попасть на чемпионат мира и чемпионат Европы. Сейчас у нас будет игра с Грузией — там посмотрим.
Самая богатая нация после евреев просто не рассматривает футбол в качестве национального - спортивного приоритета. Захотели бы армяне поднять уровень Игры номер 1 у себя в стране, - вели бы себя, как саудиты. Оно им просто не надо. Есть более важные дела...
Самая богатая нация после евреев просто не рассматривает футбол в качестве национального - спортивного приоритета. Захотели бы армяне поднять уровень Игры номер 1 у себя в стране, - вели бы себя, как саудиты. Оно им просто не надо. Есть более важные дела...