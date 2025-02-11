Сперцян рассказал о ближайших целях сборной Армении

Полузащитник «Краснодара» и сборной Армении ответил на вопрос о целях национальной команды.

Когда сборная сможет выйти на большой турнир? Это мечта нашей команды, мы этого очень хотим. Иногда что-то складывается не так, как мы хотим. Тяжелые игры, где-то не хватает опыта — у нас много молодых футболистов. Мы будем выполнять свою задачу — как можно скорее попасть на чемпионат мира и чемпионат Европы. Сейчас у нас будет игра с Грузией — там посмотрим.