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Сперцян рассказал о ближайших целях сборной Армении

сегодня, 15:30

Полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян ответил на вопрос о целях национальной команды.

Когда сборная сможет выйти на большой турнир? Это мечта нашей команды, мы этого очень хотим. Иногда что-то складывается не так, как мы хотим. Тяжелые игры, где-то не хватает опыта — у нас много молодых футболистов. Мы будем выполнять свою задачу — как можно скорее попасть на чемпионат мира и чемпионат Европы. Сейчас у нас будет игра с Грузией — там посмотрим.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 16:34, ред.
Сперцян втирает какую то дичь. Зачем рвать армянам одно место, если нет цели ? Миру-мир, армянам - деньги!
Самая богатая нация после евреев просто не рассматривает футбол в качестве национального - спортивного приоритета. Захотели бы армяне поднять уровень Игры номер 1 у себя в стране, - вели бы себя, как саудиты. Оно им просто не надо. Есть более важные дела...
Alex_67
Alex_67
сегодня в 16:32
Сборная Армении 🇦🇲 одна из самых слабых команд Европы... Мхитарян был знаковой фигурой этой команды, но он уже закончил выступление за коллектив. В Армении сейчас нет игроков подобного уровня. Какие могут быть цели у них? Не скатиться до уровня Лихтенштейна?
d695bhqxjgww
d695bhqxjgww ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 16:27
То есть никогда.
Сейчас в УЕФА 55 ассоциации, получается даже если всех допустят, то Армения всё равно не попадёт на евро🤣
А 96 сборных Армении придётся ждать очень долго, как говориться дожить бы до лучших времён...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 16:13
Скоро на евро будут по 96 команд, тогда уже и проблем не будет с этим))
8qqfpvk9euds
8qqfpvk9euds
сегодня в 16:04
Метать не вредно, даже полезно, это придает силы.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 16:02
Желание хорошее,осталось выполнить.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 15:48
Меньше " трепаться" , больше работать - больше шансов на большой турнир.)
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