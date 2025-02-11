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Капленко: «Если бы не футбол, то поступил бы в актёрское училище»

сегодня, 10:54

Полузащитник «Химок» Кирилл Капленко рассказал об интересе к профессии актёра.

Может, в Голливуд поеду, как Юра Борисов. Я был бы нормальным актёром. Возможно, если бы не футбол, то поступил бы в актёрское училище. Мне это нравится. Сыграл бы какую-нибудь роль. Я бы сыграл какого-нибудь мафиози. Условно на месте Аль Пачино в «Крестном отце». (Смеется.) Преувеличиваю, конечно, но мафиози сыграл бы.

Пойду ли после футбола учиться на актёра? Четыре года — долго. Если можно обучиться быстрее, то было бы прикольно.

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Все комментарии
wkcdxgt2dy77
wkcdxgt2dy77
сегодня в 12:22
Артист может с него лучше вышел
STVA 1
STVA 1
сегодня в 11:36
Может быть всё-таки лучше было бы поступить в училище театральное
7yrbm7qg2c3w
7yrbm7qg2c3w
сегодня в 11:31
Ни на поле, ни в мечтах в театре, пустослов.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 11:27
"Я в актёры бы пошёл
Пусть меня научат..."
Гость
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