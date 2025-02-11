Капленко: «Если бы не футбол, то поступил бы в актёрское училище»

Полузащитник «Химок» рассказал об интересе к профессии актёра.

Может, в Голливуд поеду, как Юра Борисов. Я был бы нормальным актёром. Возможно, если бы не футбол, то поступил бы в актёрское училище. Мне это нравится. Сыграл бы какую-нибудь роль. Я бы сыграл какого-нибудь мафиози. Условно на месте Аль Пачино в «Крестном отце». (Смеется.) Преувеличиваю, конечно, но мафиози сыграл бы.

Пойду ли после футбола учиться на актёра? Четыре года — долго. Если можно обучиться быстрее, то было бы прикольно.