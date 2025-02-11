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Абаскаль: «Слежу за РПЛ и буду очень счастлив вернуться в Россию»

сегодня, 09:57

Бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль сообщил, что решил взять паузу в карьере.

У меня все хорошо. Я действительно жду нового сезона. Сейчас я взял паузу и нахожусь в поисках нового проекта. Конечно, я слежу за РПЛ и буду очень счастлив вернуться в Россию.

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 12:45, ред.
Неустойки от Лукойла хватит чтобы всю жизнь ждать нового проекта, если конечно тратить разумно. Эту сторону рыжего шарлатана мы не знаем. А так мы в целом не против если ты станешь тренером Зенита например. Хотя для Зенита это может стать реальным усилением.
lotsman
lotsman
сегодня в 12:28
А Спартак то как будет счастлив возвращению, даже представить невозможно.)
Capral
Capral
сегодня в 11:40
Ну, что- теперь по традиции ждём ход Мостового...
derrik2000
derrik2000
сегодня в 11:31
"нахожусь в поисках нового проекта"

Это значит кого же ещё нахлобучить на бало, демонстрируя на собеседовании своё умение махать руками и бегать вдоль бровки???
Вот ПРОЩЕЛЫГА, а??? )))))))))))))))
Ничего рыжих не берёт.
Только дуст, я думаю.
37344s8y6z4c
37344s8y6z4c
сегодня в 11:29
Как же хорошо живется в спартаке всяким прохвостам, что непременно хотят туда вернуться.
3h4uke7k8u63
3h4uke7k8u63
сегодня в 11:23
Решил взять паузу?
А может просто нахрен никому не нужен?!
Хочешь вернутся в Россию?
Ну, тут наверно только в Спартак, потому что ты нахрен никому не нужен, да походу уже и Спартаку не нужен.
Как вообще это недоразумение в Спартак взяли, кто вообще решил, что он тренер?
112910415
112910415
сегодня в 11:11
возвращаться не надо ... следить можно !
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:09
Понравились бабосы российские)))
alexgurzan
alexgurzan ответ drug01 (раскрыть)
сегодня в 11:08
Добрый день.
Давайте разбираться.
Есть обычные комментарии, блок для их написания находится внизу под новостью или матчем.
А есть комментарий к ставке. Когда вы делаете ставку на матч, есть специальное поле для комментария к вашей ставке (отметил на картинке). Технология такая: вы выбираете исход, количество очков и пишете ваш комментарий к ставке, и только потом жмёте сделать ставку. И тогда вы сразу получаете очки за "Комментарий к ставке".
q6mj4azgpy7t
q6mj4azgpy7t
сегодня в 10:57
нахожусь в поисках нового проекта

Ну, год еще, ну, два. А дальше что? Дальше ваши рыжие кудри примелькаются, и вас просто начнут бить.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 10:57
"Сейчас я взял паузу и нахожусь в поисках нового проекта" - Купи себе набор "Юный конструктор" и потренируйся пока Гильермо !)
drug01
drug01 ответ alexgurzan (раскрыть)
сегодня в 10:47
Добрый день уважаемый модератор! Решил проверить во второй раз набор очков. Написал комет к игре Мальорка Осасуна указал результат который совпал на 100процентов а заветных очков нет! Мне они не столь важны, главное чтобы правила работали.... Спасибо.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:32
Мостовой: "Прихожу домой вечером, а там Абаскаль мою колбасу доедает!"
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