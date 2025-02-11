Абаскаль: «Слежу за РПЛ и буду очень счастлив вернуться в Россию»

Бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль сообщил, что решил взять паузу в карьере.
У меня все хорошо. Я действительно жду нового сезона. Сейчас я взял паузу и нахожусь в поисках нового проекта. Конечно, я слежу за РПЛ и буду очень счастлив вернуться в Россию.
Это значит кого же ещё нахлобучить на бало, демонстрируя на собеседовании своё умение махать руками и бегать вдоль бровки???
Вот ПРОЩЕЛЫГА, а??? )))))))))))))))
Ничего рыжих не берёт.
Только дуст, я думаю.
Это значит кого же ещё нахлобучить на бало, демонстрируя на собеседовании своё умение махать руками и бегать вдоль бровки???
Вот ПРОЩЕЛЫГА, а??? )))))))))))))))
Ничего рыжих не берёт.
Только дуст, я думаю.
А может просто нахрен никому не нужен?!
Хочешь вернутся в Россию?
Ну, тут наверно только в Спартак, потому что ты нахрен никому не нужен, да походу уже и Спартаку не нужен.
Как вообще это недоразумение в Спартак взяли, кто вообще решил, что он тренер?
А может просто нахрен никому не нужен?!
Хочешь вернутся в Россию?
Ну, тут наверно только в Спартак, потому что ты нахрен никому не нужен, да походу уже и Спартаку не нужен.
Как вообще это недоразумение в Спартак взяли, кто вообще решил, что он тренер?
Давайте разбираться.
Есть обычные комментарии, блок для их написания находится внизу под новостью или матчем.
А есть комментарий к ставке. Когда вы делаете ставку на матч, есть специальное поле для комментария к вашей ставке (отметил на картинке). Технология такая: вы выбираете исход, количество очков и пишете ваш комментарий к ставке, и только потом жмёте сделать ставку. И тогда вы сразу получаете очки за "Комментарий к ставке".
Давайте разбираться.
Есть обычные комментарии, блок для их написания находится внизу под новостью или матчем.
А есть комментарий к ставке. Когда вы делаете ставку на матч, есть специальное поле для комментария к вашей ставке (отметил на картинке). Технология такая: вы выбираете исход, количество очков и пишете ваш комментарий к ставке, и только потом жмёте сделать ставку. И тогда вы сразу получаете очки за "Комментарий к ставке".
Ну, год еще, ну, два. А дальше что? Дальше ваши рыжие кудри примелькаются, и вас просто начнут бить.
Ну, год еще, ну, два. А дальше что? Дальше ваши рыжие кудри примелькаются, и вас просто начнут бить.