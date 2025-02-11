Абаскаль: «Слежу за РПЛ и буду очень счастлив вернуться в Россию»

Бывший тренер «Спартака» сообщил, что решил взять паузу в карьере.

У меня все хорошо. Я действительно жду нового сезона. Сейчас я взял паузу и нахожусь в поисках нового проекта. Конечно, я слежу за РПЛ и буду очень счастлив вернуться в Россию.