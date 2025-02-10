Футбол выносит остальные виды спорта в одни ворота. Доказал очередной результативный Супербоул

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вчера, 17:52

Американцы уступают европейцам.

Запасной игрок «Реала» популярнее сильнейших клубов НФЛ

Национальная футбольная лига – древняя и могущественная организация. Американский футбол богатый, но локальный вид спорта. Впрочем, международные баскетбол и хоккей тоже не имеют шансов на победу при сравнении с футболом. Болельщики из Европы часто не осознают, насколько их любимая игра популярнее, чем даже финал по американскому футболу. Супербоул между сильными командами «Филадельфия Иглз» и «Канзас-Сити Чифс» собрал звёзд первой величины.

На трибунах были Месси, Альба, Бускетс и Суарес. Прилетел в США обладатель «Золотого мяча» Родри, который восстанавливается после травмы. За своего парня болела самая популярная певица планеты Тейлор Свифт. Тревис Келси играл за «Чифс», его команду вынесли 40:22. Поединок получился результативным. «Иглз» разгромили фаворита, поскольку команды оказались в разных физических кондициях. Также «Чифс» пострадал из-за действий своего лидера на старте поединка.

Хотя самым полезным игроком сезона в НФЛ стал квотербек «Баффало Биллс» Джош Аллен, вылетевший до финала, главной звездой лиги несколько лет подряд является Патрик Махоумс. Квотербек «Чифс» дважды побеждал в финале Супербоул. Стал своеобразным наследником Тома Брэди, легенды НФЛ. Махоумс, кстати, болеет за «Ливерпуль». Вчера его любимый клуб вылетел из Кубка Англии от последней команды Чемпионшипа. А вот сам Махоумс сыграл в стиле Хаверца.

Месси посмотрел, как Патрик бросает мяч соперникам. «Иглз» одержали заслуженную победу, Филадельфия гуляет. А футбольные фанаты интересуются, как много зрителей собирает Супербоул? Даже если добавить к телевизионным трансляциям и стримингу условную статистику из баров, получается около 200 миллионов человек на всей планете. Аудитория финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Боруссией» из Дортмунда составляла около 450 миллионов зрителей.

Когда говорим о финале мундиаля в Катаре, то великий матч Аргентины против Франции смотрели на пике 1.5 миллиарда человек. Футбол несопоставим с другими видами спорта. В НБА жалуются, что упал интерес к баскетболу. Идут на хитрости – перевели фаната «Реала» Дончича из Далласа в Лос-Анджелес. А футбол лишь растет. Легенды разных видов спорта знают, кто король горы. Баскетболист Леброн Джеймс купил 2 % акций «Ливерпуля» в 2011-м и хорошо заработал.

А простое сравнение позволяет понять, что «Чифс» и «Иглз», хотя это аналог «Реала» и «Манчестер Сити» в мире американского футбола, уступают соккеру по популярности. У Лукаса Васкеса, запасного универсала из «Реала», который в основе лишь из-за травмы Карвахаля, 22 миллиона подписчиков в одной из социальных сетей. У крутых клубов «Канзас-Сити Чифс» и «Филадельфия Иглз» по 4 миллиона читателей. В мире атлетов некому тягаться с футболистами по узнаваемости и славе.

Только крикетист Вират Кохли из Индии выше многих звезд футбола, но это локальная звезда. Махоумс собрал лишь 7 миллионов подписчиков. У Месси 505, а у Роналду 649 миллионов. Много ботов, но на Махоумса тоже подписаны аккаунты сеток. Успех футбола понятен. Древний вид спорта не требует клюшек, льда, коньков, баскетбольного кольца, или защиты, как в американском футболе, чтобы провести поединок. Популярность универсального футбола зашкаливает.

Футбол не использует невероятную силу во благо человечества

У Тревиса Келси – парня певицы Тейлор Свифт, есть родной брат Джейсон. Бородатый весельчак играл за «Иглз», а накануне нового сезона завершил карьеру. Сегодня сожалеет, ведь мог напиться вместе с бывшими коллегами, празднуя разгромную победу над родным братом. А жена Джейсона Келси – Кайли, воспитывала дочерей, пока не завела подкаст. Умная женщина отодвигала с вершины Джо Рогана, о котором многие могли слышать, если смотрели поединки UFС.

Лысый крошка Роган комментирует драки и берет интервью у бойцов. Миры спорта и шоу-бизнеса смешались. Теперь важно требовать от самых богатых и знаменитых людей быть ответственными. В отличие от Рогана, который забрал около 100 миллионов долларов по контракту за перенос подкаста на другую платформу, Кайли Келси не занимается глупостями, а помогает многим людям в Филадельфии. Жаль, что футболисты недалекие и социально неактивные.

Футболу остро не хватает людей с принципами. В разных видах спорта много хулиганов. Нет проблем с шутниками. А умные звезды, ролевые модели в европейском футболе в дефиците. Нет полезных инициатив. Хуан Мата пытался убедить футболистов отдавать 1 % от своих доходов на благотворительность. Агенты посчитали, что это слишком щедро. В основном в инициативе Маты принимают участия футболистки, которым платят намного меньше, чем даже участникам РПЛ .

Женщины помогают другим, а парни тратят на автопарк больше, чем на социальные проекты. Футболисты разного уровня давно могли активнее принимать участие в судьбе тех, кто рядом. Все обсуждают заявления психически нездорового певца Канье Уэста. Снова не выпил таблетки и опять сознался в любви к нацистам. А лучше бы люди обсуждали полезные инициативы футболистов. Например, финансирование исследований по борьбе с самыми опасными болезнями.

Стань амбассадорами Месси и Роналду, то нашли бы инвесторов. Почему важно проводить независимые исследования? Чтобы найденные препараты потом были доступны людям. Шейхи не откажут Криштиану, у которого давно болеет мама. А пассивность футболистов делает мир хуже. Конечно, фанаты американского футбола тоже пишут, что Брэди и Махоумс «психопаты». Но в европейской игре сотни знаменитостей. Пора им принять ответственность за дикую популярность.