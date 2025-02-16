«Челси» готов предложить 100 миллионов евро за защитника «Барселоны»

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вчера, 14:17

«Челси» готов предложить около 100 миллионов евро за защитника «Барселоны» . «Синие» не первый год рассматривают возможность подписания игрока. Однако Кунде счастлив в «Барселоне» и не хочет её покидать. «Блауграна» , в свою очередь, хочет продлить контракт с защитником до лета 2030 года и намерена сделать это в ближайшее время.

Напомним, Кунде перешёл в «Барселону» из «Севильи» в июле 2022 года. Его действующий контракт истекает в июне 2027 года. В текущем сезоне на счету 26-летнего правого защитника 36 матчей во всех турнирах, в которых он забил 3 мяча и отдал 7 голевых передач, а также получил 4 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает француза бенинского происхождения в 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг принял решение относительно своего будущего.