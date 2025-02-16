«Челси» готов предложить 100 миллионов евро за защитника «Барселоны»

«Челси» готов предложить около 100 миллионов евро за защитника «Барселоны» Жуля Кунде. «Синие» не первый год рассматривают возможность подписания игрока. Однако Кунде счастлив в «Барселоне» и не хочет её покидать. «Блауграна» , в свою очередь, хочет продлить контракт с защитником до лета 2030 года и намерена сделать это в ближайшее время.
Напомним, Кунде перешёл в «Барселону» из «Севильи» в июле 2022 года. Его действующий контракт истекает в июне 2027 года. В текущем сезоне на счету 26-летнего правого защитника 36 матчей во всех турнирах, в которых он забил 3 мяча и отдал 7 голевых передач, а также получил 4 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает француза бенинского происхождения в 60 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг принял решение относительно своего будущего.
Заметил, всех кого подписал Челси хотели взять другие клубы. Тот же Кукурелья мог перейти в МС также как и Нету. Мне кажется они даже не напрягаются по этому вопросу, смотрят на мнение глоров и клубов в соц сетях кто кого куда хочет, тех и покупают. Тот же Нкунку мог перейти куда угодно и в итоге в Челси оказался. У них нет своей стратегии и видения в этом вопросе. Как итог куча разношерстных игроков в точности как собран состав в МЮ, но все таки Челси собрал перспективных игроков, а не ноунеймов как Антони из Аякса за 100 млн )
Заметил, всех кого подписал Челси хотели взять другие клубы. Тот же Кукурелья мог перейти в МС также как и Нету. Мне кажется они даже не напрягаются по этому вопросу, смотрят на мнение глоров и клубов в соц сетях кто кого куда хочет, тех и покупают. Тот же Нкунку мог перейти куда угодно и в итоге в Челси оказался. У них нет своей стратегии и видения в этом вопросе. Как итог куча разношерстных игроков в точности как собран состав в МЮ, но все таки Челси собрал перспективных игроков, а не ноунеймов как Антони из Аякса за 100 млн )