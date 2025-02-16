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«Челси» готов предложить 100 миллионов евро за защитника «Барселоны»

вчера, 14:17

«Челси» готов предложить около 100 миллионов евро за защитника «Барселоны» Жуля Кунде. «Синие» не первый год рассматривают возможность подписания игрока. Однако Кунде счастлив в «Барселоне» и не хочет её покидать. «Блауграна» , в свою очередь, хочет продлить контракт с защитником до лета 2030 года и намерена сделать это в ближайшее время.

Напомним, Кунде перешёл в «Барселону» из «Севильи» в июле 2022 года. Его действующий контракт истекает в июне 2027 года. В текущем сезоне на счету 26-летнего правого защитника 36 матчей во всех турнирах, в которых он забил 3 мяча и отдал 7 голевых передач, а также получил 4 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает француза бенинского происхождения в 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг принял решение относительно своего будущего.

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 19:08
Приветствую, Рафа!
Ну, давайте про трансфер Антони вообще не говорить - у меня четкое впечатление, что из этой сотки, лично 30 положил себе в карман Лысый за протежирование, что называется(ну, в самом деле, не мошенничеством же это называть, а то в АПЛ не поймут). А так, при Грановской и Чехе был чёткий план "как, кого, откуда и зачем", даже Лукаку за 120 не просто так покупали, Тухелю нужен был нападающий таранного типа, кто ж знал что у него месячные по Интеру преждевременно откроются. А, вот когда Боэли пришёл, насмотревшись кина про супербоул с Питтом и закусив всё это крекерами, тут, действительно шопоголизм наложился на Американскую мечту и понеслась косая в баню, да!..
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
вчера в 18:40, ред.
Приветствую Илья!
Заметил, всех кого подписал Челси хотели взять другие клубы. Тот же Кукурелья мог перейти в МС также как и Нету. Мне кажется они даже не напрягаются по этому вопросу, смотрят на мнение глоров и клубов в соц сетях кто кого куда хочет, тех и покупают. Тот же Нкунку мог перейти куда угодно и в итоге в Челси оказался. У них нет своей стратегии и видения в этом вопросе. Как итог куча разношерстных игроков в точности как собран состав в МЮ, но все таки Челси собрал перспективных игроков, а не ноунеймов как Антони из Аякса за 100 млн )
протон
протон ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
вчера в 18:30, ред.
Да, верно Грановская была . А сейчас после смены руководства клуб дрейфует в ТТ, к большому сожалению и МЮ последовал, вернее принял старт дрейферов чемпионата.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:23
Хорошие деньги,для попонения бюджета клуба.
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:08
Всем извесно, что у Барселоны проблемы с финансами и летом каталонцам придется продать кого-то из лидеров, или точнее сказать из игроков основы. Если за Кунде и правду дают сотню млн €, то почему бы не продать его?! Может в академии кто-то заявит о себе и закроет позицию, а деньги с трансфера француза пойдут в зачет ФФП, что заметно подправит их положение
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ протон (раскрыть)
вчера в 18:07
Марина Грановская - девушку звали. Была финансовым директором и советником по решению каких-то там вопросов. В тандеме с Чехом работали, он спортдиром был, говорил своё спортивное мнение и выстраивал стратегию по развитию клуба, она всё реализовывала. Хорошая команда там была, Роман Аркадьевич им доверял целиком и полностью. А, как правление сменилось, посмотрели они на этого патлатого, который со своим уставом приперся и двери все с ноги начал открывать, и дружно уволились
протон
протон
вчера в 17:49
Я помню, в Челси работала женщина, которую уважали в клубе. Вроде диром числилась. Вот таких не хватает клубу. Провела сумасшедшую работу в клубе.
протон
протон
вчера в 17:45
При таких деньгах Рома хотя бы добивался результатов, а сейчас купи за тонны золота не поможет.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 17:14, ред.
Дороговато 100 млн…даже в Москве дешевле стоят наверно такие девушки для Боэлли 😁
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:01, ред.
Барселона должна очень много денег, так что каждое подобное предложение клуб должен рассматривать достаточно внимательно. Рано или поздно продавать игроков всё равно придётся. Сто миллионов за Кунде это хорошие деньги. Стоит подумать.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 14:50
Да, помню ещё Тухель за него цыганил и за Рафинью тоже, тот в Лидсе тогда играл. В итоге оба перешли в Барсу, а Тухель оскалил зубатку на нового гения менеджмента Боэли! Ну, Грановская уже свинтила тогда, поняла что великие времена ждут клуб... Она б этих двоих за ноздри к Синим затащила
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:32
Кунде хороший защитник но учитывая финансовое положение Барсы , может быть и надо было продать? Хотя у Барсы есть шаны выиграть Ла лигу!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:28
Челси сорит деньгами, но толку от этого не густо. При Абрамовиче было гораздо лучше
Гость
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