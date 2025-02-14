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Неймар может перейти в «Интер Майами» перед ЧМ-2026

вчера, 14:27

Переговоры о переходе бразильского форварда Неймара в «Интер Майами» ранее были приостановлены из-за бюрократических сложностей, в результате чего футболист вернулся в «Сантос».

Несмотря на это, возможность его перехода в МЛС остается актуальной для следующего сезона, особенно с учётом приближающегося чемпионата мира 2026 года, который состоится в США.

Что касается слухов о возвращении Неймара в «Барселону», то на данный момент клуб не рассматривает такой вариант, отдавая приоритет другим трансферным целям.

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Все комментарии
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
вчера в 21:06
Куда ты лезешь, дядьку?.. 🤭
амурец
амурец
вчера в 19:48
Ну Месси опять собирает своих, которые будут делать работу, а лавры опять неочемышу
протон
протон ответ amjcmu6qu9mp (раскрыть)
вчера в 19:30
Посиделки с друзьями
Мимолетный роман
Не выбрасывай мама
Мой чемодан
Посижу я немного
И снова пойду
Видно что-то ищу
И никак не найду
протон
протон
вчера в 19:30
Еще не отошёл от жары, хочет в тени Месси посидеть))
ssspartak
ssspartak
вчера в 19:17
Он зря в своё время уходил из Барселоны. Карьера покатилась вниз после перехода и это не учитывая травмы. В барсе он звездно смотрелся. Теперь то что уж...., доигрывает по сути... ды и внешне на Киркорова похож становится, глядиш петь начнет. (шутка)
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:18, ред.
Неймара можно и нужно понять. Вся футбольная жизнь - в Европе, частичка души и сердца ТАМ, на футбольном континенте, поэтому его желание, даже в душЕ и, может быть, несбыточное, - лично мне понятно. Разве все вы, побывав однажды на Чёрном море, не мечтали потом всю жизнь вернуться на югА и снова поваляться на тёплом песочке, а затем окунуться в прозрачную воду, опустив лицо в морскую прохладу, и наблюдать за проплывающими медузами ? Я мечтал...
69Haya96
69Haya96
вчера в 17:58
А как же Европа?
Karkaz
Karkaz
вчера в 16:42
Месси продолжает друзей собирать, чтоб не скучно было
Scorp689
Scorp689
вчера в 15:58
Сбитый лётчик видимо ещё кому то нужен... Видимо лиге пенсионеров...
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:46
Почему Неймара привязывают к Чемпионату мира? Разве вопрос вызова его в сборную Бразилии уже решён? Неужели Федерации футбола не понятно, что он лишний? С какой стати Неймар так уверен в себе?
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:26
Команда пенсионного фонда ☝️😜
amjcmu6qu9mp
amjcmu6qu9mp
вчера в 15:25
В Америке Неймару будет очень комфортно.
shur
shur
вчера в 15:01, ред.
...Клуб " Миллиардеров, кому за 30-цать" открыт!!! Хочешь в Сантос,хочешь в Жмантос,хочешь в Барсу-2 Майми, любой каприз за Ваши деньги,дискотека престарелых и перспективных...!!!
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 14:45
И в Европу он мечтает вернуться, и в Майами перейти...
След новость будет о том, что Ней сможет сыграть в футбол в космосе! Не удивлюсь!!!
Только вот там невесомость, так что, если перее6ут по ноге - истерики изображать бесполезно, да и вломить ему среди звездных просторов особо никто и не может, хотя... как знать!...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:37
Прогрессирует парень, скоро и до Зенита дорастет))
jbr6hr3z3hj7
jbr6hr3z3hj7
вчера в 14:29
Ему теперь еще в Сантосе придется доказать свою состоятельность на поле.
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