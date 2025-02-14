Неймар может перейти в «Интер Майами» перед ЧМ-2026

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вчера, 14:27

Переговоры о переходе бразильского форварда в «Интер Майами» ранее были приостановлены из-за бюрократических сложностей, в результате чего футболист вернулся в «Сантос».

Несмотря на это, возможность его перехода в МЛС остается актуальной для следующего сезона, особенно с учётом приближающегося чемпионата мира 2026 года, который состоится в США .

Что касается слухов о возвращении Неймара в «Барселону», то на данный момент клуб не рассматривает такой вариант, отдавая приоритет другим трансферным целям.