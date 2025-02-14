Неймар может перейти в «Интер Майами» перед ЧМ-2026

Переговоры о переходе бразильского форварда Неймара в «Интер Майами» ранее были приостановлены из-за бюрократических сложностей, в результате чего футболист вернулся в «Сантос».
Несмотря на это, возможность его перехода в МЛС остается актуальной для следующего сезона, особенно с учётом приближающегося чемпионата мира 2026 года, который состоится в США.
Что касается слухов о возвращении Неймара в «Барселону», то на данный момент клуб не рассматривает такой вариант, отдавая приоритет другим трансферным целям.
Мимолетный роман
Не выбрасывай мама
Мой чемодан
Посижу я немного
И снова пойду
Видно что-то ищу
И никак не найду
Мимолетный роман
Не выбрасывай мама
Мой чемодан
Посижу я немного
И снова пойду
Видно что-то ищу
И никак не найду
След новость будет о том, что Ней сможет сыграть в футбол в космосе! Не удивлюсь!!!
Только вот там невесомость, так что, если перее6ут по ноге - истерики изображать бесполезно, да и вломить ему среди звездных просторов особо никто и не может, хотя... как знать!...
След новость будет о том, что Ней сможет сыграть в футбол в космосе! Не удивлюсь!!!
Только вот там невесомость, так что, если перее6ут по ноге - истерики изображать бесполезно, да и вломить ему среди звездных просторов особо никто и не может, хотя... как знать!...