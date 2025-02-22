Игрока «Удинезе» заменили после того, как он забрал себе пенальти

Главный тренер «Удинезе» Коста Руньяич в интервью DAZN объяснил своё решение заменить нападающего Лоренцо Лукку сразу после пробития им пенальти в первом тайме матча с «Лечче».
Капитан Флориан Товен находился на поле и был назначен исполнителем одиннадцатиметрового, но Лукка завладел мячом и не позволил никому из своих товарищей забрать его у него. Это привело к столкновению с несколькими одноклубниками, которые оставили форварда праздновать в одиночестве после того, как он успешно реализовал свою попытку.
У нас есть чёткая иерархия при пробитии пенальти. Мне не понравилась дискуссия, они долго спорили, он принял решение самостоятельно, и я предпочёл удалить его с поля, после того как он всё равно реализовал пенальти, кстати, пробил очень хорошо. Это также не первый случай, когда два игрока в команде спорят из-за стандарта. Мы обязательно поговорим об этом на неделе: я принял это решение, потому что мне не нравятся те, кто не соблюдает правила, и мне пришлось принять меры. Однако теперь всё это будет решаться на тренировках, и мы сосредоточимся на следующем матче.
Тренер малорик
Тренер малорик