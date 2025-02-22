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Игрока «Удинезе» заменили после того, как он забрал себе пенальти

вчера, 09:22
ЛеччеЛоготип футбольный клуб Лечче0 : 1Логотип футбольный клуб УдинезеУдинезеМатч завершен

Главный тренер «Удинезе» Коста Руньяич в интервью DAZN объяснил своё решение заменить нападающего Лоренцо Лукку сразу после пробития им пенальти в первом тайме матча с «Лечче».

Капитан Флориан Товен находился на поле и был назначен исполнителем одиннадцатиметрового, но Лукка завладел мячом и не позволил никому из своих товарищей забрать его у него. Это привело к столкновению с несколькими одноклубниками, которые оставили форварда праздновать в одиночестве после того, как он успешно реализовал свою попытку.

У нас есть чёткая иерархия при пробитии пенальти. Мне не понравилась дискуссия, они долго спорили, он принял решение самостоятельно, и я предпочёл удалить его с поля, после того как он всё равно реализовал пенальти, кстати, пробил очень хорошо. Это также не первый случай, когда два игрока в команде спорят из-за стандарта. Мы обязательно поговорим об этом на неделе: я принял это решение, потому что мне не нравятся те, кто не соблюдает правила, и мне пришлось принять меры. Однако теперь всё это будет решаться на тренировках, и мы сосредоточимся на следующем матче.

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Все комментарии
kazakoff
kazakoff
вчера в 11:53
Неспроста захотел забить пенальти, видимо на то была какая-то серьёзная причина
Тренер малорик
112910415
112910415
вчера в 10:28
абсолютно прав тренер !
lazzioll
lazzioll
вчера в 10:26
этого клоуна бы теперь проверить на предмет увлечения букмекерскими ставками. сам на себя поставил типа я забью с пенальти кэф 50 потому так и вел себя. и для Италии это будет совсем не удивительно
7y74pjnrpgsx
7y74pjnrpgsx
вчера в 10:14
Для профилактике и воспитания тренер правильно поступил
BaresiTheBest
BaresiTheBest
вчера в 10:00
Молодец, что забил. Ну и тренер сделал правильно.
zim289
zim289
вчера в 09:56
А потом этого Лоренцу отдедовщинили всей командоый 😁
A.S.A
A.S.A
вчера в 09:40
Мудрое решение! Перевоспитывать надо таких!
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:32
Всё правильно сделал дисциплина должна быть
Гость
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