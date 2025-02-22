Игрока «Удинезе» заменили после того, как он забрал себе пенальти

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вчера, 09:22

Главный тренер «Удинезе» в интервью DAZN объяснил своё решение заменить нападающего сразу после пробития им пенальти в первом тайме матча с «Лечче».

Капитан находился на поле и был назначен исполнителем одиннадцатиметрового, но Лукка завладел мячом и не позволил никому из своих товарищей забрать его у него. Это привело к столкновению с несколькими одноклубниками, которые оставили форварда праздновать в одиночестве после того, как он успешно реализовал свою попытку.