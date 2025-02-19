Хусанов прибыл в отель «Ман Сити» в Мадриде отдельно от команды

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вчера, 19:43

Защитник «Манчестер Сити» прибыл в отель в Мадриде перед ответным стыковым матчем Лиги чемпионов с «Реалом» отдельно от команды.

Камеры испанской телепрограммы El Chiringuito зафиксировали узбекского футболиста входящим в отель Cityzen в испанской столице в 12:40. Игрок был одет в синюю толстовку с капюшоном. Ведущие задавались вопросом, в порядке ли Хусанов, но отметили, что он выглядит здоровым и добрался благополучно.

По информации испанского издания, причиной произошедшего стали проблемы с визой.