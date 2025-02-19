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Хусанов прибыл в отель «Ман Сити» в Мадриде отдельно от команды

вчера, 19:43
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Защитник «Манчестер Сити» Абдукодир Хусанов прибыл в отель в Мадриде перед ответным стыковым матчем Лиги чемпионов с «Реалом» отдельно от команды.

Камеры испанской телепрограммы El Chiringuito зафиксировали узбекского футболиста входящим в отель Cityzen в испанской столице в 12:40. Игрок был одет в синюю толстовку с капюшоном. Ведущие задавались вопросом, в порядке ли Хусанов, но отметили, что он выглядит здоровым и добрался благополучно.

По информации испанского издания, причиной произошедшего стали проблемы с визой.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 03:14
Пацана нужно поддерживать, вроде сырой не опытен среди таких мастодонтов. Будешь вкалывать станешь Аршавиным великим! Удачи
azkan
azkan
вчера в 23:25
Удачи ему и шейхам
Dauletbek
Dauletbek ответ goalaktika (раскрыть)
вчера в 22:22
Посмотрел состав. Хусанов в старте. В приложении посмотрел
goalaktika
goalaktika
вчера в 20:45
Хотелось бы увидеть его против Реала.
7etpf5ebqrsb
7etpf5ebqrsb
вчера в 20:11
Будет болельщиком на матче
Гость
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