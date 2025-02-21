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Мбаппе нанёс неожиданный визит «Кану»

сегодня, 12:32

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе нанёс незапланированный визит «Кану», мажоритарным акционером которого стал в прошлом году.

Это произошло на следующий день после выхода мадридской команды в 1/8 финала Лиги чемпионов. Футболист воспользовался выходным, предоставленным главным тренером Карло Анчелотти, чтобы посетить клуб французской Лиги 2.

Около 13:30 форвард встретился с игроками в тренировочном центре после занятия. Он был в сопровождении своих телохранителей. На встрече также присутствовали президент клуба Зиад Хаммуд, спортивный директор Реда Хаммаш и новый главный тренер Мишель Тер-Закарян. Специалист также провел первую пресс-конференцию после своего назначения.

Мбаппе выступил с традиционной речью перед футболистами, заверив их, что ежедневно следит за клубом. Он отметил, что верит в то, что коллектив сможет выиграть борьбу за право остаться во втором дивизионе, а также сказал игрокам, что они тоже должны верить в это.

Выступление Килиана было хорошо воспринято игроками. Защитник Валентен Анри отметил:

Он пришёл, чтобы поддержать нас. Это было приятно, это был момент обмена. Нам это нужно, было приятно встретиться с ним. Он следит за матчами, хочет привнести в нас свой оптимизм, немного дополнительного заряда. Это приятный жест в текущий период.

Затем нападающий «сливочных» коротко пообщался с некоторыми из игроков, после чего позировал для нескольких групповых и индивидуальных фотографий.

После 23 туров «Кан» занимает 18-е место в чемпионате Франции, имея в активе 15 очков.

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Варвар7
Варвар7
сегодня в 13:30
Игроки Кана не растерялись , быстро сориентировались и исполнили...)
112910415
112910415
сегодня в 13:21
лучше бы тренировку провёл !
Гость
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