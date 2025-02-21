Определились все участники 1/8 финала Лиги Европы и Лиги конференций

1740116155

сегодня, 08:35

20 февраля прошли ответные стыковые матчи Лиги Европы и Лиги конференций.

В 1/8 финала плей-офф ЛЕ пробились ФКСБ (Румыния), «Рома» (Италия), « АЗ Алкмар», «Аякс» (оба — Нидерланды), «Будё-Глимт» (Норвегия), «Реал Сосьедад» (Испания), «Виктория Пльзень» (Чехия) и «Фенербахче» (Турция). По итогам общего этапа в следующий раунд вышли «Лацио» (Италия), «Атлетик» (Испания), «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» (оба — Англия), «Айнтрахт» Франкфурт (Германия), «Лион» (Франция), «Олимпиакос» (Греция) и «Рейнджерс» (Шотландия).

В 1/8 финала плей-офф ЛК вышли: «Пафос» (Кипр), «Копенгаген» (Дания), «Борац БЛ» (Босния и Герцеговина), «Бетис» (Испания), «Ягеллония» (Польша), «Мольде» (Норвегия), «Панатинаикос» (Греция) и «Целе» (Словения). Напрямую в следующую стадию прошли «Челси» (Англия), «Витория Гимараеш» (Португалия), «Фиорентина» (Италия), «Рапид» (Австрия), «Юргорден» (Швеция), «Лугано» (Швейцария), «Легия» (Польша), «Серкль Брюгге» (Бельгия).

21 февраля пройдёт жеребьёвка 1/8 Лиги Европы и Лиги конференций.