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Определились все участники 1/8 финала Лиги Европы и Лиги конференций

сегодня, 08:35

20 февраля прошли ответные стыковые матчи Лиги Европы и Лиги конференций.

В 1/8 финала плей-офф ЛЕ пробились ФКСБ (Румыния), «Рома» (Италия), «АЗ Алкмар», «Аякс» (оба — Нидерланды), «Будё-Глимт» (Норвегия), «Реал Сосьедад» (Испания), «Виктория Пльзень» (Чехия) и «Фенербахче» (Турция). По итогам общего этапа в следующий раунд вышли «Лацио» (Италия), «Атлетик» (Испания), «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» (оба — Англия), «Айнтрахт» Франкфурт (Германия), «Лион» (Франция), «Олимпиакос» (Греция) и «Рейнджерс» (Шотландия).

В 1/8 финала плей-офф ЛК вышли: «Пафос» (Кипр), «Копенгаген» (Дания), «Борац БЛ» (Босния и Герцеговина), «Бетис» (Испания), «Ягеллония» (Польша), «Мольде» (Норвегия), «Панатинаикос» (Греция) и «Целе» (Словения). Напрямую в следующую стадию прошли «Челси» (Англия), «Витория Гимараеш» (Португалия), «Фиорентина» (Италия), «Рапид» (Австрия), «Юргорден» (Швеция), «Лугано» (Швейцария), «Легия» (Польша), «Серкль Брюгге» (Бельгия).

21 февраля пройдёт жеребьёвка 1/8 Лиги Европы и Лиги конференций.

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт ФК «Рома»
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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 10:20
По ЛЕ только Сосьедад и Бильбао заслуживают внимание.
В ЛК один Челси.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:09
Плей-офф уже можно глянуть))
Вещий
Вещий
сегодня в 09:22
Ну что, ждём с нетерпением жеребьевку...
suaa2djtca22
suaa2djtca22
сегодня в 08:41
Было бы здорово если бы Пафос уделал всех.
Гость
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