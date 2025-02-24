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Рэтклифф закроет столовую для персонала «Манчестер Юнайтед»

вчера, 17:58

Совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф пытается сократить расходы клуба.

По информации источника, он закроет столовую для персонала на «Олд Траффорд» и заменит бесплатные обеды, которые сейчас предлагаются, фруктами. Обед продолжат получать только сотрудники, работающие в дни матчей. Закрытие ожидается в конце недели.

Ранее сообщалось, что скаутский отдел МЮ, насчитывающий около 80 человек, будет значительно сокращён. Также Рэтклифф должен провести ещё до 200 сокращений.

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Все комментарии
5a9auke8hqxm
5a9auke8hqxm
вчера в 21:57
может проще тогда уже весь клуб расформировать, если на каких-то столовых приходится экономить?
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 21:30
А потом уволят очередного Тен Хага и дадут 14,5 млн евро неустойки. Я уже молчу про трансферы а-ля Антони. Это сколько тысяч лет надо на обедах экономить, чтобы окупить неудачные трансферы Антони и Санчо?
Не кажется ли бизнесмену Рэтклиффу, что он не кафе себе купил, а футбольный клуб. И порядок надо немного в другом наводить?
15 место, Ау!!! С ума сойти.
протон
протон ответ Бык без трезубца (раскрыть)
вчера в 20:47
Ну тут еще можно переплести что саженцы дорогие, плюс расходы на садовника, удобрения и т.п. Проще договориться с Абдулой из фруктовой лавки, чтоб лежалые фрукты не выкидывал, а передавал на базу МЮ не так ли ради вашего довольствия)))
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 20:37
Так речь не идёт о том что полезно. Персонал затягивает пояса.
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ протон (раскрыть)
вчера в 20:35
А пока эти деревья вырастут, чем обедать будет персонал?
Шуnя771
Шуnя771 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 20:22
Доброго вечера Alex_67!

Листал пару минут назад соккеровскую прессу и наткнулся на Ваш лайк под постом нашего коллеги по цеху, некоего "Хироманта", который был ответом, а вернее оценкой юмора в здешних местах...
Если можно поясните, пожалуйста, чем так Вас обрадовали мысли товарища ?
112910415
112910415
вчера в 18:47
с каждым шагом великие победы всё ближе !
shur
shur
вчера в 18:45
...сразу и проблем меньше, не так ли мистер Рэтклифф!?
shur
shur ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 18:40
...ремарочку, мой друг! Зачем туалеты нужны, если столовую закроют???!!!
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
вчера в 18:38
Дональд Рэтклифф.. 🤭
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:33
Фрукты намного полезны чем Доширак)) скоро заставит игроков согласится на снижении зарплат
8ufsw2bc8vnk
8ufsw2bc8vnk
вчера в 18:30
Халявщиков много собралось, всех не накормишь.
протон
протон
вчера в 18:24
Надо смотреть на перспективу! Просто посадить несколько вишнёвых деревьев и яблонь, можно добавить пару груш и слив. Через несколько лет они начнут плодоносить, и тогда сотрудники сами смогут собирать себе полезные и вкусные обеды.
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:20
Совсем из ума выжил - не на том экономит. Я и раньше не особо уважал Рэтклиффа, а теперь просто презираю.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 18:20
Пусть туалеты закроет на время тренировки..., заиграть то точно не заиграют, но может хоть забегают, как раньше.
shlomo
shlomo
вчера в 18:07
Да уж... такого МЮ не наблюдал со дня своего основания....
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 18:06
На фоне таких новостей вряд ли в МЮ захотят перейти хорошие игроки) клуб с каждым днём теряет репутацию
pq3tnzhgyty4
pq3tnzhgyty4
вчера в 18:03
Грёбаный стыд до чего довели великий клуб!
b6bygmfh77h8
b6bygmfh77h8
вчера в 18:00
Можно ещё сократить расходы на услуги прачек. Игроки могут и сами форму постирать.
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