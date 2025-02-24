Рэтклифф закроет столовую для персонала «Манчестер Юнайтед»

Совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф пытается сократить расходы клуба.
По информации источника, он закроет столовую для персонала на «Олд Траффорд» и заменит бесплатные обеды, которые сейчас предлагаются, фруктами. Обед продолжат получать только сотрудники, работающие в дни матчей. Закрытие ожидается в конце недели.
Ранее сообщалось, что скаутский отдел МЮ, насчитывающий около 80 человек, будет значительно сокращён. Также Рэтклифф должен провести ещё до 200 сокращений.
Не кажется ли бизнесмену Рэтклиффу, что он не кафе себе купил, а футбольный клуб. И порядок надо немного в другом наводить?
15 место, Ау!!! С ума сойти.
Не кажется ли бизнесмену Рэтклиффу, что он не кафе себе купил, а футбольный клуб. И порядок надо немного в другом наводить?
15 место, Ау!!! С ума сойти.