Рэтклифф закроет столовую для персонала «Манчестер Юнайтед»

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вчера, 17:58

Совладелец «Манчестер Юнайтед» пытается сократить расходы клуба.

По информации источника, он закроет столовую для персонала на «Олд Траффорд» и заменит бесплатные обеды, которые сейчас предлагаются, фруктами. Обед продолжат получать только сотрудники, работающие в дни матчей. Закрытие ожидается в конце недели.