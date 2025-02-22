Мареска организовал встречу игроков и кухонных работников «Челси»

Главный тренер «Челси» месяц назад организовал встречу футболистов с сотрудниками клуба на тренировочной базе.

Среди присутствовавших были кухонный персонал, работники поля, люди, отвечающие за экипировку. Специалист рассказал:

Я попросил их бороться до конца, потому что наша цель — вернуть клуб в Лигу чемпионов. Я сказал игрокам на той встрече: «Когда я прихожу сюда утром в семь часов, люди на кухне точно так же режут фрукты».

Есть люди, которых вы не видите, но которые каждый день работают, чтобы помочь вам достичь цели. Люди на кухне готовят завтраки, и у них всё отлично получается. Я пытался убедить их, что за ними стоят люди, которые много работают, и нам нужно действовать всем вместе, чтобы достичь нашей цели.

Я лёг спать в 12 часов и проснулся в четыре часа. Это было, когда мы были третьими или четвёртыми. Не мог спать. Я начал думать: «Может быть, было бы хорошей идеей утром приехать и собрать всех людей в здании и поделиться этим посланием». И они были там, все, в десять часов.